Dopo dieci anni al City e infiniti trofei, Pep Guardiola annuncia l'addio al club e una pausa a tempo indeterminato dalla panchina
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Pep Guardiola ha annunciato che si fermerà dopo la sua lunga esperienza al Manchester City, condita da 20 trofei in dieci anni: "So che dopo questa fase mi fermerò, questo è certo". Il suo annuncio non lascia spazio ad equivoci, ma non lascia nemmeno molti indizi, chiarendo di non sapere per quanto tempo si fermerà: "Forse un anno, due, cinque, dieci o quindici, ma ho bisogno di concentrarmi su me stesso" ha dichiarato.
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Le parole di GuardiolaIn conferenza stampa, Guardiola lancia diversi spunti sul suo addio e sul suo futuro: "Penso che dopo dieci anni, il club e questi giocatori incredibili abbiano bisogno di una nuova energia, di iniziare a scrivere un nuovo capitolo". Il punto cruciale arriva sull'annuncio di una pausa, che potrebbe quindi tenere Guardiola lontano dalla panchina per un lungo periodo: "Mi riposerò. Ho intenzione di fare una pausa nella mia carriera da allenatore per un pò di tempo. Se non lo volessi, non me ne andrei da qui".
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Un'era leggendariaGuardiola lascia un Manchester City plasmato a sua immagine dopo un ciclo durato dieci anni, con 20 trofei che hanno permesso al City di ricostruirsi una voce anche al di fuori della Premier League. Nel 2023 arriva infatti la prima Champions League della storia del club, stagione in cui i Citizens centrano anche il primo 'triplete'. In Inghilterra, Guardiola ha anche vinto tutto quello che poteva vincere, con 6 Campionati, 3 Community Shiled e 3 Coppe d'Inghilterra, diventando cosi il manager ad aver vinto più trofei nella storia del Manchester City e, in generale, a -7 dal primato: con 42 titoli vinti, è infatti il secondo allenatore più vincente della storia del calcio dietro ad Alex Ferguson, con 49.
La pausa 'ricorrente'La decisione di Guardiola può essere stata spiazzante, ma non è una scelta nuova. Dopo gli anni sulla panchina del Barcellona, dal 2008 al 2012, il tecnico scelse di fermarsi trasferendosi con la famiglia a New York, prima di accettare la proposta del Bayern Monaco nel 2013. Il caso precedente può perciò rappresentare un primo indizio di una pausa annuale, ma si può solo presupporre, in quanto l'unica cosa certa è che Guardiola saluta il City dopo dieci anni gloriosi.
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