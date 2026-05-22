Pep Guardiola ha annunciato che si fermerà dopo la sua lunga esperienza al Manchester City, condita da 20 trofei in dieci anni: "So che dopo questa fase mi fermerò, questo è certo". Il suo annuncio non lascia spazio ad equivoci, ma non lascia nemmeno molti indizi, chiarendo di non sapere per quanto tempo si fermerà: "Forse un anno, due, cinque, dieci o quindici, ma ho bisogno di concentrarmi su me stesso" ha dichiarato.

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Le parole di Guardiola

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Un'era leggendaria

In conferenza stampa,lancia diversi spunti sul suo addio e sul suo futuro: "Penso che dopo dieci anni, il club e questi giocatori incredibili abbiano bisogno di una nuova energia, di iniziare a scrivere un nuovo capitolo". Il punto cruciale arriva sull'annuncio di una pausa, che potrebbe quindi tenere Guardiola lontano dallaper un lungo periodo: "Mi riposerò. Ho intenzione di fare una pausa nella mia carriera da allenatore per un pò di tempo. Se non lo volessi, non me ne andrei da qui".Sul suo, inoltre, l'allenatore tiene aperte diverse porte, ma non lascerà del tutto il Manchester City. Nelufficiale i Citizens annunciano infatti che Guardiola continuerà a far parte del club come: "Pep continuerà a collaborare con il City Football Group, assumendo il ruolo di Ambasciatore Globale. In questo ruolo, fornirà consulenza tecnica ai club del gruppo e lavorerà a progetti di collaborazioni specifiche".Guardiola lascia unplasmato a sua immagine dopo un ciclo durato dieci anni, con 20 trofei che hanno permesso al City di ricostruirsi una voce anche al di fuori della Premier League. Nelarriva infatti la primadella storia del club, stagione in cui i Citizens centrano anche il primo ''. In Inghilterra, Guardiola ha anche vinto tutto quello che poteva vincere, con, diventando cosi il manager ad aver vinto più trofei nella storia del Manchester City e, in generale, a -7 dal primato: convinti, è infatti il secondo allenatore più vincente della storia del calcio dietro ad, con

ISTANBUL, TURCHIA - 10 GIUGNO 2023: Pep Guardiola bacia la coppa della Champions League dopo la finale vinta dal Manchester City contro l'Inter all'Ataturk Olympic Stadium. (Foto di Catherine Ivill/Getty Images)

La pausa 'ricorrente'

La decisione di Guardiola può essere stata spiazzante, ma non è una scelta nuova. Dopo gli anni sulla panchina del, dal 2008 al 2012, il tecnico scelse ditrasferendosi con la famiglia a New York, prima di accettare la proposta delnel 2013. Il caso precedente può perciò rappresentare un primodi una pausa annuale, ma si può solo presupporre, in quanto l'unica cosa certa è che Guardiola saluta il City dopo dieci anni

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