Guardiola ammette: “L’Arabia Saudita ha cambiato il mercato, il fenomeno non si placherà. E su Mahrez…”

L'Arabia Saudita sta facendo incetta di campioni e top calciatori in giro per l'Europa. Il mercato è inevitabilmente cambiato, i quattro top club della Saudi Pro League (il 75% del loro pacchetto azionario è controllato dal governo tramite il fondo sovrano PIF del principe Mohammed bin Salman) stanno attirando e conquistando la creme de la creme del calcio europeo. "Un fenomeno in continua espansione", come ha ammesso Pep Guardiola, allenatore del Manchester City fresco del Treble, in conferenza stampa.

L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, in conferenza stampa, tra i tanti temi toccati, ha parlato anche della nuova frontiera del calciomercato: "L'Arabia Saudita ha cambiato il mercato. Nessuno poteva immaginare che così tanti top player potessero trasferirsi in quel campionato dove, qualche mese fa, Cristiano Ronaldo era l'unica stella. Sono convinto che in futuro tanti altri top giocatori andranno in Arabia. Per questo dico che i club devono essere consapevoli di ciò che sta accadendo". E su Mahrez trasferitosi all'Al-Ahli: "L'abbiamo visto con Mahrez. Lui ha ricevuto un'offerta incredibile e non abbiamo potuto dirgli di no".