Pep Guardiola , alla vigilia della sfida di Premier League contro il West Ham , ha tentato invano di spostare l'attenzione sul campionato. "In questo momento West Ham. Al Real penseremo dopo, martedì", ha esordito il tecnico del Manchester City . Tuttavia, l'eco del pesante 3-0 subito al Bernabéu negli ottavi di Champions League ha dominato la conferenza stampa. Guardiola, lungi dall'essere scoraggiato, ha lanciato una sfida aperta in vista del ritorno all'Etihad Stadium . Con un sorriso sornione, lo spagnolo ha dichiarato: "Non sono stati scommessi molti dollari in banca sulla nostra rimonta, quindi vedremo martedì...".

"Massacrato dalle critiche", Guardiola difende le scelte e attacca sul rigore contro il Real Madrid

L'allenatore catalano ha poi affrontato le pesanti critiche ricevute per le sue scelte tattiche ultra-offensive. "So come funziona. Le critiche sono benvenute. Se non vinciamo, vengo massacrato, è normale", ha ammesso Guardiola. Ha difeso però i primi 20 minuti della gara d'andata come "eccezionali", dove la sua squadra ha dominato e creato occasioni senza che il Real superasse la metà campo. Non è mancata una frecciatina arbitrale riguardante un presunto rigore di Donnarumma su Vinicius Jr: "Per quanto riguarda il rigore, personalmente non credo che lo fosse. Perché si sta già buttando", ha commentato Pep, analizzando l'azione che ha portato al gol di Vinicius dopo il provvidenziale intervento del portiere.