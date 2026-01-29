Guardiola ammette di aver visto gli ultimi momenti della partita tra Benfica e Real Madrid, e si complimenta con Mourinho

Giammarco Probo 29 gennaio 2026 (modifica il 29 gennaio 2026 | 17:16)

Dopo la qualificazione raggiunta ieri sera contro il Galatasaray, il Manchester City di Guardiola è ufficialmente tra le prime otto. Il tecnico spagnolo dopo la vittoria contro i turchi ha parlato ai microfoni elogiando José Mourinho che grazie al gol allo scadere del portiere Trubin ha fatto scivolare il Real Madrid fuori dalle prime otto.

Le dichiarazioni post match di Guardiola — Dopo la vittoria contro il club turco, Pep Guardiola ha voluto complimentarsi con Josè Mourinho, per la qualificazione ottenuta all'ultimo secondo.

GLI ELOGI A MOURINHO -"Abbiamo visto i minuti finali della partita, eravamo tutti lì, è stato incredibile veramente, qualcosa di irreale. Ecco perché quando abbiamo visto José mandare avanti il ​​portiere ci siamo tutti chiesti perché lo stesse facendo anche perché il Real avrebbe potuto pareggiare e noi saremmo andati fuori dalle prime otto. Però è stata una buona strategia quella di José per segnare quel quarto gol."

NUOVA FORMULA DELLA CHAMPIONS -"Non mi piace che ci siano più partite, ma l’idea del campionato mi piace. Come trovo positivo che ogni partita sia come una finale, sia che si giochi in casa sia in trasferta. E poi è una competizione imprevedibile con niente di scontato, guardate quante squadre incredibili sono fuori dalle prime 24 e quante non sono tra le prime otto”.

OTTAVI DI FINALE -"Sono davvero molto felice perché abbiamo lunghe settimane con meno partite e ne abbiamo bisogno. Ora l’importante è arrivare agli ottavi e dare il massimo per la qualificazione ai quarti”.