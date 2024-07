Il Manchester City cade col Milan in amichevole, ma Guardiola applaude i suoi, i rossoneri e anche i propri tifosi per lo spettacolo offerto sugli spalti

Il Manchester City cade per la seconda volta in amichevole nella tournèè statunitense. Dopo il ko col Celtic di qualche giorno fa (3-4) anche il Milan di Paulo Fonseca si impone sui Citizens, 3-2 in favore dei rossoneri trascinati dalla doppietta di Lorenzo Colombo e dal gol di Marco Nasti.