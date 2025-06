Pep Guardiola ammette che la stagione del Manchester City è stata complicata e, nonostante il buon inizio al Mondiale per Club con la vittoria contro il Wydad, il trofeo non cambierà il giudizio complessivo

La stagione 2024-2025 del Manchester City di Guardiola si è rivelata una delle più difficili degli ultimi anni, con risultati al di sotto delle aspettative. Nonostante la qualificazione alla prossima Champions League , i Citizens hanno dovuto fare i conti con alcune delusioni pesanti: 13 punti di distacco dal Liverpool campione d’Inghilterra, l’eliminazione ai playoff di Champions League contro il Real Madrid, e la sconfitta in finale di FA Cup. Senza dimenticare l’uscita prematura al quarto turno di Carabao Cup per mano del Tottenham.

In questo scenario complicato, l’unico trofeo stagionale conquistato è stata la Community Shield , vinta ai rigori contro il Manchester United . Un bottino esiguo che Pep Guardiola non nasconde di considerare insoddisfacente. Tuttavia, i Citizens hanno iniziato con il piede giusto il loro cammino al Mondiale per Club , imponendosi 2-0 contro il Wydad Casablanca nella prima partita del gruppo G, con le reti di Foden e Doku . Una vittoria importante, ma che secondo Guardiola non cambia la valutazione complessiva di una stagione finora deludente.

L’allenatore spagnolo, durante la conferenza stampa, ha affrontato l’argomento con sincerità e realismo: “Ho detto più volte che la stagione non è stata buona. Vincere la Coppa del Mondo per club non cambierà questo”. Guardando alla prossima sfida contro gli emiratini dell’Al-Ain, in programma stanotte ad Atlanta, Guardiola ha ribadito che il suo obiettivo principale non è soltanto vincere la competizione, ma “prolungare la nostra permanenza qui”. “Ora che siamo qui, voglio fare del mio meglio. Voglio godermi questo momento, perché ci si arriva solo una volta ogni quattro anni... E voglio andare il più lontano possibile”, ha concluso il tecnico catalano.