Guardiola stupisce tutti: inserito Rodri nella lista Champions

Dove può arrivare il Manchester City in questa stagione?

Più di metà stagione senza Rodri, ha portato il City in una posizione che ai più era sconosciuta. Mai si era visto un Manchester City così in basso in classifica negli ultimi anni. La vittoria, sofferta, contro il Brugge ha permesso ai Citizens di qualificarsi per il rotto della cuffia ai playoff di Champions. Ma ora cosa rimane? Guardiola dovrà fare il possibile quantomeno per portare nuovamente la propria squadra in Champions e limitare i danni, in attesa della prossima stagione, dove sarà certo di poter contare su tutti i suoi effettivi