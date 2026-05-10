Pep Guardiola, non nasconde in alcun modo le sue speranze nella serrata corsa al titolo della Premier League. Al termine della fondamentale vittoria casalinga per 3-0 ottenuta all'Etihad Stadium contro la formazione del Brentford, l'allenatore catalano ha deciso di chiudere la sua conferenza stampa post-partita rendendosi protagonista di un momento che ha fatto rapidamente il giro dei social.

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Il Manchester City tifa...West Ham

Incrociando le braccia per mimare il celebre simbolo degli "Hammers",ha esclamato e urlato la frase, lanciando un chiaro messaggio in vista della delicata sfida in programma al London Stadium. L'appello era apertamente rivolto al, attualmente guidato in panchina da, chiamato a frenare la marcia della capolista

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La lotta per la Premier League

Questo successo ha consentito al Manchester City di accorciare le distanze in vetta, portandosi a due punti di distacco dall'Arsenal in classifica. Dopo una fase iniziale in cui i Citizens sono apparsi visibilmente nervosi contro un Brentford in cerca di punti per rincorrere il proprio sogno europeo, la situazione si è sbloccata all'ora di gioco grazie a un magnifico gol di Doku.

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Rotto il ghiaccio, i padroni di casa hanno alzato il ritmo: l'inesorabileha insaccato in mischia la rete del raddoppio, per poi travestirsi da uomo assist e servire ail pallone del definitivo 3-0.

Nonostante il Manchester City non sia più padrone esclusivo del proprio destino, a causa soprattutto del pareggio per 3-3 maturato lunedì sul campo dell'Everton, Guardiola ha dichiarato di godersi appieno il brivido agonistico di un'altra avvincente battaglia per il campionato e per un possibile treble. Una situazione che rappresenta un notevole passo avanti rispetto all'epilogo della stagione passata, terminata a ben 13 punti di distacco dal Liverpool.

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