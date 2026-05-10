Al termine della vittoria del suo Manchester City sul Brentford, Guardiola ha ironizzato sulla sfida tra West Ham e Arsenal
Estasi al gol del Manchester City: Guardiola tira un calcio ai pannelli, Kolo Touré si ribalta!
Pep Guardiola, non nasconde in alcun modo le sue speranze nella serrata corsa al titolo della Premier League. Al termine della fondamentale vittoria casalinga per 3-0 ottenuta all'Etihad Stadium contro la formazione del Brentford, l'allenatore catalano ha deciso di chiudere la sua conferenza stampa post-partita rendendosi protagonista di un momento che ha fatto rapidamente il giro dei social.
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Il Manchester City tifa...West HamIncrociando le braccia per mimare il celebre simbolo degli "Hammers", Guardiola ha esclamato e urlato la frase "Come on you Irons", lanciando un chiaro messaggio in vista della delicata sfida in programma al London Stadium. L'appello era apertamente rivolto al West Ham, attualmente guidato in panchina da Nuno Espirito Santo, chiamato a frenare la marcia della capolista Arsenal.
La lotta per la Premier League
Questo successo ha consentito al Manchester City di accorciare le distanze in vetta, portandosi a due punti di distacco dall'Arsenal in classifica. Dopo una fase iniziale in cui i Citizens sono apparsi visibilmente nervosi contro un Brentford in cerca di punti per rincorrere il proprio sogno europeo, la situazione si è sbloccata all'ora di gioco grazie a un magnifico gol di Doku.
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Nonostante il Manchester City non sia più padrone esclusivo del proprio destino, a causa soprattutto del pareggio per 3-3 maturato lunedì sul campo dell'Everton, Guardiola ha dichiarato di godersi appieno il brivido agonistico di un'altra avvincente battaglia per il campionato e per un possibile treble. Una situazione che rappresenta un notevole passo avanti rispetto all'epilogo della stagione passata, terminata a ben 13 punti di distacco dal Liverpool.
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