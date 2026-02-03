Oltre al francese, sono stati colpiti anche Musaba e En-Nesyri

Federico Grimaldi 3 febbraio 2026 (modifica il 3 febbraio 2026 | 15:16)

Primi mesi da giocatore del Fenerbahce e arriva subito una prima disgrazia per Guendouzi. Non per colpa sua, ma si è trovato vittima di un lancio di bottiglie d'acqua dei tifosi ospiti. Ma, procediamo per gradi.

L'ex Lazio era andato insieme ai compagni ad esultare dopo il gol di Asensio poco prima della fine del primo tempo, quando i tifosi del Kocaelispor hanno iniziato a lanciare oggetti nei confronti dei giocatori avversari, colpendo proprio il malcapitato Guendouzi. Il francese ha avuto modo di cimentarsi subito nel clima caldo del calcio turco, forse anche in una maniera non troppo uniforme. Dopo aver ricevuto le cure del caso, la partita è poi ripresa tranquillamente. Resta, però, l'ennesimo gesto da condannare.

Non solo Guendouzi: anche En-Nesyri colpito dai tifosi avversari — Il calcio in Turchia è da sempre un calcio vissuto con passione ed intensità, a volte anche troppa. Come nella partita tra Kocaelispor-Fenerbahce, dove la gioia di un gol si è trasformata rapidamente in una spiacevole vicenda da raccontare. Non si aspettava di certo questo Guendouzi, che da poco è sbarcato in Turchia ed è diventato già un idolo dei tifosi, col gol contro il Galatasaray all'esordio. L'ex Lazio, però, ha capito subito come la passione del calcio turco sia vissuta in maniera diversa da quella italiana e lo ha provato sulla propria pelle.

Ma non è stato lui l'unico ad essere stato colpito: anche l'attaccante En-Nesyri e Musaba sono stati vittime di lanci di oggetti dai tifosi avversari. Un brutto gesto della tifoseria, che con molta probabilità verrà punita. Il Fenerbahce, comunque, è riuscito a portare a casa i tre punti e a mettere ancora più pressione al Galatasaray di Buruk.