Dopo la sconfitta in trasferta contro la Juventus, la Laziosi rituffa in Europa League. I biancocelesti, in testa al girone unico a punteggio pieno, fanno visita al Twente. Alla vigilia della sfida contro la compagine olandese è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore dei capitolini Marco Baroni.

Lazio, Baroni: "Twente? Servirà una partita di altissimo livello" — Nonostante l'ottima partenza europea con le vittorie contro Nizza e Dinamo Kiev, secondo mister Baroni la Lazio non parte favorita contro il Twente: "In queste partite non ci sono favorite, ci sono due squadre che esprimono un buon calcio e all'interno di questi aspetti le gare le porti a casa se vuoi qualcosa in più dell'avversario. Il Twente è una squadra giovane che gioca bene a calcio, nelle due partite di coppa ha fatto molto bene. Per noi sarà un test provante e difficile, specialmente in casa loro con la spinta del pubblico che li alimenta".

Sulla sconfitta contro la Juventus: "Ci siamo imposti per 22 minuti giocando un gran calcio, poi con l'inferiorità numerica abbiamo trovato anche quell'aspetto difensivo di non prendere gol che rappresenta un'ulteriore crescita. Errori arbitrali? Lo dico sempre ai ragazzi, gli episodi che possono avvenire non devono scalfire il nostro percorso".

Baroni: "Out Guendouzi, vogliamo competere anche in Europa" — Non figurano nell'elenco dei convocati Guendouzi e Matteo Lazzari: "Lazzari sta recuperando, Guendo è una scelta conservativa e condivisa per farlo recuperare al meglio. C'è una tale bellezza in queste competizioni e in queste partite che la squadra dovrà cogliere questa opportunità. Teniamo tantissimo anche al campionato, dopo questa gara ci butteremo subito rigiocando dopo due giorni. Adesso però dobbiamo giocare con l'attenzione e l'applicazione che chiede una partita come questa".

Campionato o Europa League? Baroni non sceglie: "Noi vogliamo competere in tutti gli obiettivi, chiaramente domani non saranno sufficienti delle motivazioni ordinarie, domani servirà qualcosa di straordinario. Sono le gare con i presupposti più belli, un bello stadio e un avversario giovane che gioca bene con entusiasmo".