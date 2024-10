Roma, Juric: “Non abbiamo una mentalità vincente. Dybala in panchina”

La Roma si prepara alla sfida con la Dinamo Kiev, l'allenatore giallorosso Ivan Juric, in conferenza, ha lamenta la mancanza di una mentalità vincente. Dybala dovrebbe partire dalla panchina, possibile chance per Hummels...

Alla vigilia della terza giornata della fase a gironi di Europa League , ha parlato in conferenza stampa l'allenatore della Roma Ivan Juric . Giallorossi a caccia del primo successo stagionale in Europa contro la Dinamo Kiev , dopo il pari con l' Athletic Bilbao e il ko contro l'Elfsborg .

L'ex allenatore del Torino ha analizzato la difficile situazione della Roma , reduce da tre partite senza vittoria: "Quando giochi partite di un certo tipo con voglia, idee e sacrificio devi ottenere qualcosa. In questo momento siamo in debito, abbiamo avuto prestazioni superiori ai risultati. Mentalmente non siamo pronti. Voglio un’altra mentalità “.

Al di fuori del terreno verde di gioco il clima è ottimale, nessun problema tra Juric e il Ds Ghisolfi : "Ho trovato una persona per bene, come tutti gli altri. È molto presente e fino a questo momento mi sto trovando molto bene".

"Manca una mentalità vincente"

Il problema principale della Roma, secondo l'attuale allenatore, è a livello mentale: "Quando sono arrivato la Roma era reduce da una brutta striscia di risultati, ora in 6 partite non abbiamo raccolto quello che volevamo. Abbiamo mancato i momenti decisivi, certe cose non vanno bene. Serve più fame e anche più malizia. Dobbiamo allenarci più intensamente per lavorare sulla testa. Lo stiamo facendo. Ho percepito che manca però una mentalità vincente: vincere quando devi vincere, pareggiare quando devi pareggiare…".