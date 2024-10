Guirassy on fire con la Guinea: tripletta all’Etiopia e capocannoniere del torneo

Serhou Guirassy on fire tra Guinea e Borussia Dortmund. Tripletta in Nazionale contro l'Etiopia nel 4-1, valido per le qualificazioni alla Coppa d'Africa.

Serhou Guirassy sta letteralmente trascinando la Guinea. L'attaccante del Borussia Dortmund si è reso protagonista nel match di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa segnando una tripletta nel 4-1 contro l'Etiopia. Due reti in profondità, una da punta vera, tutte nel primo tempo. Reti che valgono il titolo momentaneo di capocannoniere di tutti i gironi in altrettante partite disputate. Stagione iniziata decisamente con il piglio di chi vuole confermarsi dopo l'annata incredibile con lo Stoccarda e culminata con l'accesso alla Champions League. Ci aveva visto bene il Milan, che l'ha cercato fino all'accordo con il club tedesco in estate per 17.5 milioni di euro, la clausola rescissoria presente nel contratto del 28enne.

Guirassy e le sue prestazioni tra Guinea e Borussia Dortmund — Serhou Guirassy sta letteralmente facendo impazzire i tifosi guineani e quelli del Borussia Dortmund. Tripletta contro l'Etiopia nella partita dei gironi di qualificazione alla Coppa d'Africa e pallone portato a casa. Le reti, tutte arrivate nel primo tempo, hanno mostrato le qualità complete di questo giocatore: attacco della profondità, senso del gol e potenza fisica. Marcature che gli valgono per il momento la testa della classifica tra i marcatori della competizione.

Numeri di altissimo livello che il classe 1996 sta facendo vedere tra Bundesliga e Champions League. Ben sei i gol segnati in altrettanti match tra campionato e coppa. Se qualcuno se lo stesso chiedendo la risposta è già in queste prestazioni: il capocannoniere della scorsa stagione in Bundes con 28 reti non vuole smettere di fare gol.