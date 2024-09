Dortmund, Guirassy cambia numero di maglia e risarcisce i tifosi

Sia l'ex attaccante dello Stoccarda che il club tedesco si faranno carico delle spese per le maglie dei fan che le hanno già acquistate con il vecchio numero.

Il Borussia Dortmund ha iniziato la Bundesliga con una vittoria e un pareggio. I vice campioni della Champions League , ora allenati da Nuri Sahin, sono una delle candidate al titolo e per questo hanno rinforzato la loro squadra quest'estate.

Uno dei nuovi acquisti è stato Serhou Guirassy. Il guineano è stato uno dei protagonisti della scorsa stagione con lo Stoccarda, dove ha segnato un totale di 30 gol in 30 partite. Tuttavia, non è ancora riuscito a debuttare nel suo nuovo club a causa di un infortunio al ginocchio.

Ciononostante, ci sono tutte le ragioni per credere che il grande momento potrebbe arrivare questo venerdì: "Quando si torna da un infortunio - spiega il tecnico del Dortmund -, si deve stare attenti più e più volte, ma ho la sensazione che la testa giochi un ruolo importante. Non importa. Il suo impegno è totale e si è allenato molto bene nelle ultime due settimane".

Oltre al debutto, Guirassy ha ricevuto un'altra buona notizia e cioè che potrà finalmente indossare il numero '9', abbandonando così il '19' iniziale. Il motivo è che, con Haller andato al Leganés e non avendo esordito con quel numero, così come non ha esordito con il suo a causa di un infortunio, la competizione consente il cambio di numero anche a inizio campionato.