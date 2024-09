Leganés, Sébastien Haller in gol dopo tre minuti nella prima amichevole

L'attaccante francese naturalizzato ivoriano, arrivato nell'ultimo giorno di mercato in prestito dal Borussia Dortmund, ha segnato contro il Fuenlabrada

Il clamore intorno a Sébastien Haller non fa che crescere. Il suo ingaggio, nell'ultimo giorno di mercato, ha sorpreso il mondo del calcio e ha entusiasmato soprattutto i tifosi del Leganés. Sì, perché hanno dovuto aspettare solo 180 secondi dal debutto dell'ivoriano per vedere il suo primo gol.

Leganés, primo sorriso per Haller — L'attaccante, in prestito dal Borussia Dortmund, ha esordito mercoledì in un'amichevole contro il Fuenlabrada. Dopo soli tre minuti di gioco, la sua squadra ha recuperato un pallone nell'area avversaria, che è stato immediatamente giocato a lui. Tuttavia Haller, con un difensore alle spalle, ha pensato bene di continuare il gioco con un passaggio alla sua sinistra e non calciare in porta subito.

Munir, un altro dei volti nuovi del Leganés, si è presentato lì e non ha deciso di concludere l'azione. Con il piede sinistro ha restituito il pallone ad Haller che, questa volta, ha tirato in porta. Con il suo destro, è stato veloce e preciso nella decisione e nel tiro per fare 0-1 e timbrare la sua prima in campo da "pepinero".

Haller ha sconfitto il cancro — “Non sono molto esperto di questioni mediche - aveva raccontato in un'intervista a Le Parisien a inizio maggio parlando delle fasi più delicate della malattia -, quindi non so cosa sia un tumore. Mi hanno permesso di tornare ad allenarmi.

"Poi ho dovuto consultare uno specialista, che in pochi secondi mi ha fatto un’ecografia: 'Vedi, è un tumore. Si sta staccando, posso operarti entro due giorni'".

"Capivo che stavamo parlando di cancro, ma ero all’oscuro. Non sapevo quanto sarebbe durato e quale trattamento mi sarei sottoposto. E poi arriva il giorno in cui scopro che sono guarito o meglio in remissione perché devi aspettare un anno prima di poter dire di essere completamente guarito. Era il 20 dicembre, abbiamo potuto constatare che non c'erano più residui. È un sollievo… ho potuto annunciarlo a Natale e ha fatto bene a tutti".