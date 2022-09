Güiza, l’ex Pichichi cambia squadra e continua a giocare: a 42 anni…!

L'esperto attaccante, campione europeo con la Nazionale spagnola agli Europei 2008 in Austria e Svizzera, ha firmato per l’Algaida, club dalla División Honor Andaluza

L’Algaida, squadra di Sanlúcar de Barrameda che milita nella División Honor Andaluza (equivalente alla sesta divisione), ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Dani Güiza, che nelle ultime cinque stagioni ha giocato all' Atlético Sanluqueño , altro team della città andalusa.

Il lungo viaggio di Güiza è iniziato da 18enne allo Xerez, nella stagione 1998-99, e per più di due decenni lo ha portato anche a giocare in patria per Dos Hermanas, Maiorca, Recreativo Huelva, Barcellona B, Ciudad de Murcia, Getafe, Cadice e Atlético Sanluqueño.