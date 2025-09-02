derbyderbyderby calcio estero Gundogan al Galatasaray: “Ho esaudito il sogno della mia infanzia”

Gundogan al Galatasaray: “Ho esaudito il sogno della mia infanzia” - immagine 1
Dopo una carriera dove ha vinto praticamente tutto, l'ex Manchester City ha voluto mettere nel mosaico l'ultimo tassello, raggiungendo il club turco
Michele Massa
Michele Massa

Dopo essere stato protagonista assoluto nel Manchester City e nel Barcellona, Gundoganatterra in Turchia, al Galatasaray. Il centrocampista di origini turche pochi minuti fa ha avuto il primo saluto da tifosi e addetti ai lavori, dopo il suo arrivo in aeroporto. Per la sua presentazione invece è previsto il tutto esaurito, con una tifoseria in fermento per il proprio nuovo idolo.

Ilkay Gundogan
Ilkay Gundogan con la maglia della Germania (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Gundogan passa al Galatasaray, per il centrocampista esaudito il sogno

—  

GUNDOGAN SVELA LA SUA FEDE -"Era destino che accadesse oggi. Sono molto emozionato, come poche volte nella mia carriera. Sono sempre stato un grande tifoso del Galatasaray, tutta la mia famiglia lo è. Ho sempre seguito la squadra e per noi questo è un giorno di grande orgoglio".

Gundogan al Galatasaray: “Ho esaudito il sogno della mia infanzia”- immagine 3
MANCHESTER, INGHILTERRA - SETTEMBRE 18: Ilkay Gundogan con la maglia del Manchester City (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

IL SOGNO DA BAMBINO -"Il Galatasaray è il sogno della mia infanzia. Ho sempre immaginato di poter indossare questa maglia, ed era un mio desiderio sin da bambino. Non riesco a descrivere la felicità che provo in questo momento. Per me e per la mia famiglia è un motivo di grande gioia e di orgoglio".

Gundogan al Galatasaray: “Ho esaudito il sogno della mia infanzia”- immagine 4
I giocatori del Galatasaray tengono in mano il trofeo per festeggiare la vittoria nella finale della Coppa di Turchia Ziraat tra Trabzonspor e Galatasaray allo stadio di Gaziantep, il 14 maggio 2025 a Gaziantep

Adesso si attende solo la firma del contratto e la presentazione ufficiale, che sarà fatta allo stadio davanti al muro giallorosso. Il Galatasaray vuole puntare in grande e gli investimenti sono stati tanti. Senza dimenticare Osimhen, il nigeriano in tre presenze in campionato ha già fatto siglare due reti, rispondendo alle tante critiche piovute sul suo precampionato.

