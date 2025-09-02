Gundogan al Galatasaray: “Ho esaudito il sogno della mia infanzia”

Dopo una carriera dove ha vinto praticamente tutto, l'ex Manchester City ha voluto mettere nel mosaico l'ultimo tassello, raggiungendo il club turco

Michele Massa 2 settembre - 16:24

Dopo essere stato protagonista assoluto nel Manchester City e nel Barcellona, Gundoganatterra in Turchia, al Galatasaray. Il centrocampista di origini turche pochi minuti fa ha avuto il primo saluto da tifosi e addetti ai lavori, dopo il suo arrivo in aeroporto. Per la sua presentazione invece è previsto il tutto esaurito, con una tifoseria in fermento per il proprio nuovo idolo.

Gundogan passa al Galatasaray, per il centrocampista esaudito il sogno — GUNDOGAN SVELA LA SUA FEDE -"Era destino che accadesse oggi. Sono molto emozionato, come poche volte nella mia carriera. Sono sempre stato un grande tifoso del Galatasaray, tutta la mia famiglia lo è. Ho sempre seguito la squadra e per noi questo è un giorno di grande orgoglio".

IL SOGNO DA BAMBINO -"Il Galatasaray è il sogno della mia infanzia. Ho sempre immaginato di poter indossare questa maglia, ed era un mio desiderio sin da bambino. Non riesco a descrivere la felicità che provo in questo momento. Per me e per la mia famiglia è un motivo di grande gioia e di orgoglio".

Adesso si attende solo la firma del contratto e la presentazione ufficiale, che sarà fatta allo stadio davanti al muro giallorosso. Il Galatasaray vuole puntare in grande e gli investimenti sono stati tanti. Senza dimenticare Osimhen, il nigeriano in tre presenze in campionato ha già fatto siglare due reti, rispondendo alle tante critiche piovute sul suo precampionato.