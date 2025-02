Haaland colpisce, il Tottenham affonda tra le mura di casa: finisce 0-1 tra Spurs e Citizens

Primo tempo: Haaland letale, City in controllo

Il Manchester City parte con il piede sull'acceleratore, schiacciando il Tottenham nella propria metà campo. I padroni di casa, schierati con una delle formazioni più giovani della loro storia in Premier League, faticano a trovare il bandolo della matassa e subiscono l'iniziativa degli uomini di Guardiola. La pressione ospite dà i suoi frutti già al 12': Jeremy Doku sfonda sulla sinistra e pennella un assist perfetto per Haaland, che da pochi metri non sbaglia e sigla il suo 20° centro stagionale in campionato.