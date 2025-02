Manchester City, Haaland ai tifosi: “Torneremo a vincere”

L'attaccante norvegese è tornato a parlare dopo la sconfitta contro il Real Madrid

Federico Grimaldi 20 febbraio - 16:38

In un post sui propri social, Erling Haaland ha lanciato un messaggio forte e chiaro ai propri tifosi, dopo l'uscita prematura dalla Champions League contro il Real Madrid

"Non possiamo vincere sempre" — Poche parole, ma di effetto quelle usate da Haaland: "Non è cambiato niente, lotteremo sempre e non ci faremo abbattere. Molte volte, nella vita, si può perdere e bisogna farne esperienza, non possiamo vincere sempre. Sono sicuro però, che supereremo tutto e torneremo in breve tempo a vincere". Il suo City, quest'anno, ha dimostrato di non essere più quella macchina infallibile a cui tanto ci aveva abituato. La sconfitta di ieri, arrivata con tale facilità, non fa altro che amplificare il momento buio che stanno passando i Cityzens. Nonostante la dura battuta d'arresto, il norvegese non intende abbandonare la nave, anzi lancia un chiaro messaggio per il futuro, dove sicuramente tornerà ad essere protagonista

We remain as one, sometimes you have to experience this in life and learn from it, you can't always win. We’ll rise again together pic.twitter.com/EmLkyjviJQ

— Erling Haaland (@ErlingHaaland) February 20, 2025

Haaland, un futuro da capitano — Quest'anno, l'attaccante norvegese ha firmato un contratto che lo "legherà" a vita con la squadra blu di Manchester. Un atto d'amore, che sta a certificare il legame tra lui ed il club. Come riportato anche da Pep, non c'è nessun'altro giocatore che possa rappresentare il City meglio di lui e quindi, si prospetta un futuro da capitano. Con il messaggio di oggi, sono ancora più chiare le posizioni di leadership all'interno dello spogliatoio. Se non quest'anno, sicuramente passerà poco tempo prima di vederlo con la fascia al braccio.

Quanto pesa l'assenza di Haaland in questo City? — La partita di ieri, ha dimostrato ancora una volta, non che ce ne fosse bisogno, di quanto il City soffra senza il suo bomber. La carriera di Guardiola è sempre stata caratterizzata dall'assenza di un vero "9", ma negli ultimi anni, grazie ad Haaland, sembra che non ne possa più fare a meno. Dall'acquisto del norvegese, il City è riuscito a vincere la Champions entrando nell'elite del calcio mondiale. Ora, sembra imprescindibile, soprattutto alla luce dei tiri e delle occasioni create in 90 minuti nella partita di ieri. Non è quasi mai stato pericoloso, il gol arriva da un calcio piazzato a fine partita. Ciò evince, che anche se in alcune partite non è incisivo come suo solito, Haaland è l'elemento indispensabile in questa squadra e, con o senza Pep, continuerà a rappresentare ancora per molto i colori blu della città di Manchester.