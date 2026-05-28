L'attaccante norvegese, tramite una lettera scritta nei profili social personali, ha salutato Pep Guardiola che ha detto addio al Manchester City dopo 10 anni.
Il Manchester City trionfa in Carabao Cup e Haaland festeggia con i tifosi
Erling Braut Haaland dal 2022 veste la maglia del Manchester City, voluto fortemente da Pep Guardiola perchè considerato il tassello mancante per conquistare la prima Champions League nella storia del club, dopo aver conquistato già tutti gli altri trofei possibili. Adesso il tecnico catalano ha annunciato l'addio al club, e l'attaccante lo ha salutato tramite una lettera sui social, in cui ringrazia e saluta Pep dopo 4 anni passati insieme a far sembrare una normalità ciò che normalità non è e non sarà mai.
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Haaland e le parole d'addio a Pep GuardiolaHaaland, che da subito è diventato uno dei pupilli di Guardiola, ha salutato il tecnico con una lettera postata sui social in cui ringrazia e saluta il tecnico che, in questi anni, lo ha valorizzato raggiungendo le 162 reti in 198 partite tra tutte le competizioni, facendo sembrare un fallimento anche la scorsa stagione, in cui l'attaccante ha segnato 31 gol in 44 partite, di cui 22 in campionato e 8 in Champions League.
Spesso criticato per sparire in determinate situazioni, Haaland ha sempre risposto segnando gol e quest'estate con la su Norvegia parteciperà al Mondiale per la prima volta, dopo che nelle qualificazioni UEFA ha segnato ben 16 reti, di cui 0 su rigore dimostrando a tutti che la sua nazionale è competitiva, dominando il girone in cui era presente anche l'Italia.
Ecco la lettera del capocannoniere della Premier League: "Un allenatore che non ha mai smesso di insegnare. Sembra pazzesco dire questo, ma hai reso la grandezza normale. Anche dopo le triplette, le vittorie e i trofei, c'era sempre un'altra lezione, un'altra sfida e un altro livello da raggiungere. Quella mentalità ha cambiato per sempre questo club e ha cambiato anche me. L'onore di una vita aver lavorato con il migliore. Grazie per tutto, capo".
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