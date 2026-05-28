Erling Braut Haaland dal 2022 veste la maglia del Manchester City, voluto fortemente da Pep Guardiola perchè considerato il tassello mancante per conquistare la prima Champions League nella storia del club, dopo aver conquistato già tutti gli altri trofei possibili. Adesso il tecnico catalano ha annunciato l'addio al club, e l'attaccante lo ha salutato tramite una lettera sui social, in cui ringrazia e saluta Pep dopo 4 anni passati insieme a far sembrare una normalità ciò che normalità non è e non sarà mai.

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Haaland e le parole d'addio a Pep Guardiola

Haaland, che da subito è diventato uno dei pupilli di Guardiola, ha salutato il tecnico con una lettera postata sui social in cui ringrazia e saluta il tecnico che, in questi anni, lo ha valorizzato raggiungendo letra tutte le competizioni, facendo sembrare un fallimento anche la scorsa stagione, in cui l'attaccante ha segnato, di cui 22 in campionato e

MANCHESTER, INGHILTERRA - 19 APRILE: Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ed Erling Haaland festeggiano la vittoria dopo la partita di Premier League tra Manchester City e Arsenal all'Etihad Stadium il 19 aprile 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Spesso criticato per sparire in determinate situazioni, Haaland ha sempre risposto segnando gol e quest'estate con la su Norvegia parteciperà al Mondiale per la prima volta, dopo che nelle qualificazioni UEFA ha segnato ben 16 reti, di cui 0 su rigore dimostrando a tutti che la sua nazionale è competitiva, dominando il girone in cui era presente anche l'Italia.

Ecco la lettera del capocannoniere della Premier League: "Un allenatore che non ha mai smesso di insegnare. Sembra pazzesco dire questo, ma hai reso la grandezza normale. Anche dopo le triplette, le vittorie e i trofei, c'era sempre un'altra lezione, un'altra sfida e un altro livello da raggiungere. Quella mentalità ha cambiato per sempre questo club e ha cambiato anche me. L'onore di una vita aver lavorato con il migliore. Grazie per tutto, capo".

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Pep Guardiola con il Manchester City è riuscito a vincere tutto, conquistando il cuore dei tifosi e dei giocatori che ha allenato in ogni squadra e paese, tant'è cheentrando a far parte della storia del club per l'eternità.

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