In un calcio ormai globalizzato e distante dalle tradizioni, Haaland lancia un messaggio forte sul non dimenticare mai da dove si proviene

Samuele Dello Monaco 26 marzo - 11:51

Non solo calcio, gol e trofei per Erling Haaland. Il fenomenale attaccante norvegese del Manchester City, tra l'altro fresco vincitore della Carabao Cup, si è reso protagonista di un gesto straordinario fuori dal rettangolo di gioco, dimostrando un profondo attaccamento alle proprie origini. Insieme al padre Alf-Inge Haaland, ha investito l'importante cifra di circa 115.000 euro (oltre 1,3 milioni di corone norvegesi) per acquistare all'asta un rarissimo reperto legato alla storia della sua nazione.

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L'opera acquistata da Haaland — L'opera aggiudicata è una preziosissima edizione risalente al 1594 delle cronache di Snorri Sturluson, celebre storico islandese noto per aver tramandato per iscritto le affascinanti saghe dei re vichinghi. Oltre all'inestimabile valore culturale, l'acquisto a sei cifre ha stabilito un vero e proprio record nazionale in Norvegia per quanto riguarda il mercato antiquario del settore librario.

Il regalo al comune d'origine — Ciò che rende questo acquisto davvero speciale, tuttavia, non è la cifra sborsata, ma la destinazione finale dell'opera. L'attaccante ha infatti scelto di non tenere il prezioso manoscritto per il proprio collezionismo privato, decidendo di donarlo alla biblioteca di Bryne, suo comune d'origine in Norvegia. Ad una condizione: che sia sempre esposto aperto, in modo che le persone possano leggere le storie della sua terra.

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Questo splendido gesto racchiude molteplici significati profondi: rappresenta in primis un atto di custodia della memoria, pensato per permettere alla comunità locale di preservare, ammirare e valorizzare un frammento importantissimo della propria storia. Inoltre, evidenzia un forte legame con le radici e un attaccamento viscerale del giocatore alla propria terra natia, andando ben oltre il semplice ambito sportivo. Infine, sancisce una perfetta unione di sport e cultura: in un'epoca calcistica estremamente globalizzata e spesso distante dalle tradizioni, Haaland lancia un messaggio potente sull'importanza di non dimenticare mai da dove si proviene.

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