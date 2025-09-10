L'attaccante norvegese raggiunge quota 48 reti in 45 match con la maglia della Nazionale stracciando sempre più record e prestazioni da standing ovation

Filippo Montoli 10 settembre - 11:07

Erling Braut Haaland ha segnato per la terza volta in carriera 5 gol in una sola partita. Dopo esserci riuscito due volte con il Manchester City, ha raggiunto questo traguardo anche con la maglia della Norvegia. Grazie ai suoi gol la squadra del nord d'Europa è sempre più vicina alla qualificazione diretta ai Mondiali del 2026. La Norvegia e Haaland stanno dominando fino a questo momento il Gruppo I, quello con l'Italia.

Haaland e Norvegia infermabili, Mondiale sempre più vicino — Prosegue il cammino perfetto della Norvegia nelle Qualificazioni ai prossimi Mondiali. Nel Gruppo I ha giocato e vinto 5 partite, segnando addirittura 24 gol e subendone solo 3. La differenza reti è fondamentale in caso di arrivo a pari punti e la Nazionale del Baltico sembra non doversi più preoccupare di questo dato. Ad aver aiutato la squadra a raggiungere questo incredibile numero è certamente la possibilità di poter contare su uno degli attacchi più forti in Europa. Il trio Haaland-Sorloth-Odegaard ha dato e continua a dare soddisfazioni al CT Stale Solbakken.

È in particolare il numero 9 a confermarsi una vera e propria macchina da gol. Ieri sera ha segnato per la prima volta in Nazionale 5 reti in una partita. Prima c'era riuscito con il Manchester City in due occasioni: contro il Luton in FA Cup e contro il Lipsia in Champions League. Con la prestazione contro la Moldavia arriva a siglare 48 gol in 45 partite con la maglia della Norvegia. Il numero 9 è già primo in solitaria nella classifica marcatori all-time della propria Nazionale e se continua così sarà difficile per gli attaccanti norvegesi del futuro fare di meglio.

Alla Norvegia mancano 3 partite del Gruppo I, quelle contro Israele, Estonia e Italia. A meno di passi falsi clamorosi nelle prime due gare, la Nazionale dei fiordi è quasi certa di strappare il biglietto per i Mondiali 2026 in Canada, Usa e Messico. L'Italia, inoltre, dovrebbe vincere tutte le partite rimaste per impensierire gli uomini di Solbakken, ma considerata la differenza reti, l'arrivo a pari punti significherebbe quasi certamente il passaggio da secondi per gli Azzurri.