Haaland non basta: la Danimarca supera 3-1 la Norvegia nel derby scandinavo

La Danimarca archivia nel migliore dei modi il percorso di preparazione all' Europeo 2024 . La squadra di Hjulmand , dopo aver sconfitto qualche giorno fa la Svezia , concede il bis nell'altro derby amichevole contro la Norvegia . Non basta Haaland alla compagine ospite, i padroni di casa si impongono 3-1 grazie alle reti siglate da Hojbjerg , Vestegaard e Poulsen .

Pronti, via e al 16' la squadra di casa è già in vantaggio grazie al gol del centrocampista del Tottenham Pierre Hojbjerg; neanche 5' è la Danimarca trova il bis con Vestegaard sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La Norvegia avrebbe un paio di occasioni per rientrare subito in partita, ma prima Haaland calcia alto, poi Schmeichel è decisivo su un colpo di testa del norvegese.