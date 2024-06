Eriksen decide il derby Danimarca-Svezia nello stadio in cui il suo cuore si fermò

La Danimarca si prepara all’Europeo 2024 che scatterà il prossimo 14 giugno in Germania. La Nazionale allenata da Kasper Hjulmand, inserita nel Gruppo C con Inghilterra, Serbia e Slovenia, farà il suo esordio nella competizione domenica 16 giugno contro la selezione di Josip Ilicic. In attesa dell’inizio della rassegna continentale, i biancorossi hanno sconfitto in […]

Vincenzo Bellino Redattore 6 giugno 2024 (modifica il 6 giugno 2024 | 08:41)

La Danimarca si prepara all'Europeo 2024 che scatterà il prossimo 14 giugno in Germania. La Nazionale allenata da Kasper Hjulmand, inserita nel Gruppo C con Inghilterra, Serbia e Slovenia, farà il suo esordio nella competizione domenica 16 giugno contro la selezione di Josip Ilicic. In attesa dell'inizio della rassegna continentale, i biancorossi hanno sconfitto in amichevole la Svezia nel derby scandinavo.

Eriksen, un cerchio che si chiude — Al Parken Stadium di Copenaghen la Danimarca inizia nel migliore dei modi il percorso verso l'Europeo. Nella penultima amichevole i biancorossi hanno sconfitto 2-1 la Svezia nel derby scandinavo, grazie alla rete decisiva siglata da Christian Eriksen. Un cerchio che si chiude nel migliore dei modi per l'attuale centrocampista del Manchester United che torna a sorridere nell'impianto sportivo in cui tre anni fa il suo cuore smise di battere.

Pronti, via e la Danimarca sblocca subito con Hojbjerg che sugli sviluppi di un corner di Eriksen, anticipa la difesa avversaria e mette dentro l'1-0. La risposta della Svezia è immediata, la squadra allenata dall'ex calciatore danese del Milan Tomasson infatti trova il pari all'8' al termine di un'azione lavorata al limite dell'area e finalizzata da Isak, che a tu per tu con Ronnow non sbaglia.

L'attaccante del Newcastle è l'uomo più pericoloso della selezione gialloblu, pochi minuti dopo l'1-1 l'estremo difensore danese è decisivo su un tap-in da zero metri dell'ex Real Sociedad. La gara è viva, le due squadre giocano a viso aperto, la Svezia crea pericoli in contropiede, la Danimarca prova ad impensierire la retroguardia avversaria affidandosi ai piedi sapienti di Eriksen. Nella ripresa, a 4' dal termine, il capitano della Danimarca dopo numerosi tentativi trova il gol del definitivo 2-1 con una conclusione a giro che non lascia scampo ad Olsen.