Haaland, notte agitata su Snapchat: lo sfogo per il caos al Bryne FK

Silvia Cannas Simontacchi 3 settembre - 16:42

Il calciomercato chiude, la nazionale finlandese si ritira in vista dei prossimi appuntamenti. Nel frattempo, Erling Haaland non dorme sonni tranquilli. A impensierirlo non è l'amichevole contro la Finlandia, in programma per giovedì alle 18.00, né il Manchester City, bensì per quanto sta accadendo al suo primo amore: il Bryne FK, il club con cui ha mosso i primi passi nel mondo del calcio.

Non riuscendo a dormire, l'attaccante si è quindi rifugiato su Snapchat, dove ha condiviso alcuni messaggi in cui si scagliava contro la decisione del Bryne di liberare a sorpresa ben tre giocatori allo scadere della finestra di mercato. Ovviamente, l'intensa attività social del campionissimo non è passata inosservata, tanto per i toni accesi quanto per l'orario.

Haaland infuriato su Snapchat: che cosa è successo? Il messaggio notturno di Haaland sul mercato del Bryne "Parla, Bryne FK! Che diavolo sta succedendo?", una domanda secca, dritta al punto, che ha subito acceso le reazioni dei fan dell'attaccante, tra chi gli suggeriva di spegnere il cellulare e riposarsi in vista dei suoi imminenti impegni sul campo, e chi condivideva le sue preoccupazioni e la sua irritazione. Haaland, comunque, non si è sottratto alle critiche: "Sì, dovrei dormire", ha risposto "Ma il mio vecchio club è nel caos e questo mi dà fastidio, quindi non ci riesco".

Uno sfogo spontaneo, in un certo senso anche tenero, che testimonia ancora oggi il legame affettivo del bomber con la squadra che lo ha cresciuto e dove tutti i suoi sogni hanno avuto inizio. Oggi Haaland ha una carriera stellare, ma continua a seguire con interesse e affetto le vicende del piccolo Bryne, dimostrando una lealtà non certo scontata. Ora però lo aspetta la sua nazionale e i tifosi norvegesi, a cui dovrà dimostrare che nemmeno i pensieri notturni possono intralciare il miglior attaccante del mondo.