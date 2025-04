Alcuni tifosi sono rimasti sbalorditi quando hanno visto chi si celava dietro agli operatori di ripresa

Federico Grimaldi 11 aprile - 13:51

Haalandnon finisce mai di sorprendere. L'attaccante norvegese si ritrova attualmente ai box dopo l'infortunio, che lo terrà fuori fino a Giugno. Nonostante l'assenza dai campi, in Inghilterra continua a far parlare di se, ma questa volta per un fatto tutto da ridere. Il bomber del Manchester City. insieme a Gundogan e Gvardiol, si è travestito da operatore di ripresa per sorprendere i propri fan in una campagna per i Kellogg's Football camps.

La sorpresa di Haaland ai propri tifosi — Molti giovani tifosi sono stati invitati a quello che pensavano fosse un servizio fotografico per la nuova maglia Puma della Kellogg. Quello che non sapevano è chi si celava dietro le riprese. Durante il servizio, alcuni uomini si sono avvicinati ai piccoli fan, ma non erano persone qualunque. A loro grande sorpresa, infatti, si sono celati: Haaland, Gvardiol e Gundogan. I tre giocatori del Manchester City, per fare una piccola sorpresa, si sono travestiti da operatori di ripresa, con tanto di baffo e parrucca. Quella che inizialmente si prospettava una giornata di foto e di sorrisi, si è trasformata in un incontro da sogno con i propri beniamini. I tifosi sono rimasti letteralmente a bocca aperta quando i tre si sono palesati dinanzi ai loro occhi.

Dopo la piacevolissima sorpresa, i giocatori del City sono rimasti per delle foto e per trasmettere gioia e serenità a tutti i bambini presenti. Gundogan ha approfittato del momento per fare un piccolo discorso sull'importanza del calcio: "Giocare a calcio ti insegna tantissimo, sia su te stesso che sugli altri. Crescendo, è stato il modo perfetto per socializzare e conoscere nuove persone. Condividere lo stesso viaggio e gli stessi momenti speciali in campo ci ha avvicinati e alcune di queste amicizie sono durate una vita .Ora, stando nello spogliatoio con così tante personalità diverse provenienti da tutto il mondo, impari a conoscere i loro background, le loro culture. Mi piace molto, perché dimostra quanto il calcio possa insegnare, soprattutto ai bambini che crescono".

Book a FREE day at #KelloggsFootballCamps & WIN Kellogg’s x PUMA shirt!

🥣 Buy a promotional box of Kellogg’s

📲 Book a FREE day of football fun at Man City

👕 Chance to win Exclusive Kellogg’s PUMA Shirt

Sign up here ➡️ https://t.co/kZv2LQGVkh

— Manchester City (@ManCity) April 10, 2025