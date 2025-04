All'ex leggenda del Manchester United non piace il bomber norvegese come giocatore globale

Danilo Loda 1 aprile 2025 (modifica il 1 aprile 2025 | 11:21)

L'ex nazionale irlandese Roy Keane, oggi opinionista televisivo, ha nuovamente criticato Erling Haaland dopo la prestazione dell'attaccante del Manchester City contro il Bournemouth in FA Cup. Il norvegese, uscito per infortunio, ha prima sbagliato un rigore e poi ha trovato il pareggio nella vittoria per 2-1 della sua squadra.

Prestazioni sotto esame — Nonostante le 30 reti in 40 partite stagionali, il ruolo di Haaland nel sistema di gioco di Pep Guardiola continua a essere discusso. Roy Keane, intervenuto su Sky Sports, ha evidenziato i limiti tecnici del centravanti: "è un grande goleador, ma deve migliorare il suo gioco più rapidamente".

Critiche severe di Roy Keane a Haaland — Keane ha ribadito la sua opinione già espressa in passato: "Il suo livello di gioco complessivo è davvero scarso, e non solo da oggi. Gli mancano troppe cose in campo. Davanti alla porta è il migliore al mondo, ma per un giocatore della sua statura il resto del suo gioco è piuttosto mediocre. Mi sembra di guardare un calciatore di League Two" (la quarta serie Inglese n.d.r).

A dicembre, Pep Guardiola aveva difeso il suo attaccante, spiegando che le sue difficoltà erano legate a quelle della squadra. Già Antonio Rüdiger, nell'aprile 2024, aveva sottolineato come il rendimento di Haaland dipendesse troppo dai passaggi ricevuti dai compagni. Tuttavia, Keane rimane irremovibile nel giudicare insufficienti le prestazioni del gigante norvegese al di fuori della finalizzazione.

Un altro infortunio: quanto starà fuori Haaland? — Haaland ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra in Premier League, il suo quarto infortunio da quando è al Manchester City. Le immagini del norvegese con stampelle e tutore ortopedico hanno destato preoccupazione, ma il club ha rassicurato che tornerà prima della fine della stagione. Senza fornire dettagli precisi, il Manchester Cityha confermato che Haaland resterà fuori per almeno un mese. Di conseguenza, salterà le gare di Premier League contro Leicester, Crystal Palace, Aston Villa, Manchester United ed Everton. La sua presenza contro Wolves e Southampton resta in dubbio.