Roy Keane: “Il Manchester United è una squadra mediocre e noiosa”

L'ex centrocampista, ora commentatore per Sky Sports, ha criticato la prestazione dei Red Devils dopo il pareggio con il Chelsea: "Avrebbero potuto vincere la partita, ma è ogni tiro, ogni errore. Non va bene".

"Questa squadra è noiosa, è davvero deludente. Dal punto di vista del manager, la strada per tornare tra le prime quattro è ancora lunga. Come gruppo si può guardare a certi individui e pensare che siano migliori di quello che hanno mostrato. Ma sono ordinari in tutto. La mancanza di gol è difficile da credere. È per questo che i dirigenti vengono licenziati, perché ogni volta che fanno un tiro sono destinati a sbagliare", ha continuato l'ex capitano dei Red Devils.