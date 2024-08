Manchester derby, Roy Keane non gradisce la guardia d'onore al City...

I giocatori dello United hanno fatto la guardia d'onore al Manchester City dopo che i "Red Devils" sono stati battuti dai loro rivali nel Community Shield a Wembley. Un gesto raccontato nei minimi dettagli dai colleghi di talkSPORT...

Davide Capano Redattore 12 agosto 2024 (modifica il 12 agosto 2024 | 10:13)

La leggenda del Manchester United Roy Keane è rimasto visibilmente indifferente quando la sua ex squadra ha onorato il Manchester City con una guardia d'onore dopo la sconfitta nel Community Shield di sabato.

È sempre Manchester derby — In uno scontro emozionante, i Red Devils hanno perso ai calci di rigore contro i rivali dopo aver pareggiato 1-1 nei tempi regolamentari, con i tiri sbagliati da Jadon Sancho e Jonny Evans che hanno permesso ai Citizens di strappare una vittoria per 7-6.

Quando il City è salito sugli spalti di Wembley per ricevere i premi, i giocatori del Manchester United si sono doverosamente schierati per applaudirli, una mossa che ha lasciato perplessi Adrian Durham e Darren Bent di talkSPORT, i quali hanno affermato di aver irritato il famoso e focoso Keane, presente come parte della troupe di ITV.

Keane preso di mira su talkSPORT — In onda con talkSPORT, Durham ha commentato: "Mi hanno appena detto che è un tocco di classe il fatto che i giocatori dello United stiano facendo un tunnel per i giocatori del City mentre si dirigono verso la scalinata per ritirare il Community Shield e le loro medaglie".

Per approfondire l'apparente disgusto di Keane, Durham ha domandato: "Non riesco a immaginare Roy Keane che pensa che una cosa del genere sia un tocco di classe. Riuscireste a immaginarlo in un tunnel ad applaudire i giocatori del City?".