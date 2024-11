Pari tra Van Nistelrooy e Maresca: Manchester United-Chelsea finisce 1-1

Finisce 1-1 Manchester United-Chelsea: Bruno Fernandes illude la squadra di Van Nistelrooy, per la compagine di Maresca pareggia Caicedo

Vincenzo Bellino Redattore 3 novembre 2024 (modifica il 3 novembre 2024 | 21:04)

Dopo il successo in Carabao Cup contro il Leicester (5-2) il Manchester United di Ruud Van Nistelrooy non va oltre l'1-1 nel big match dell'undicesima giornata di Premier League contro il Chelsea. Red Devils in vantaggio al 70' grazie ad un calcio di rigore di Bruno Fernandes, raggiunti 4' più tardi dall'ex BrightonCaicedo. In classifica i Blues agganciano l'Arsenal al 4° posto, sconfitto dal Newcastle; i padroni di casa, invece, restano ancorati al 13° posto, lontani dalle zone nobili della classifica.

Meglio il Chelsea al 45' — Prima frazione di gioco favorevole al Chelsea che mette in più di un'occasione i brividi alla retroguardia del Manchester United. Al 14' sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Madueke svetta più in alto di tutti e colpisce il palo; sul rimpallo Levi Colwill non riesce a centrare lo specchio da zero metri e manda il pallone sul fondo. La risposta dei Red Devils arriva solo sul finire dei primi 45' con Rashford che raccoglie un cross dalla destra, ma conclude sopra la traversa.

Bruno Fernandes illude Van Nistelrooy — Nella ripresa, come nel primo tempo, l'approccio del Chelsea è migliore e infatti la squadra di Maresca sfiora ancora il vantaggio con un'azione personale di Pedro Neto che però conclude male. Al 70' i padroni di casa sbloccano l'incontro con un calcio di rigore del solito Bruno Fernandes, ma la gioia per i padroni di casa dura 4'. Al 74' Caicedo inventa un gol da cineteca con una conclusione volante, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, che lascia di sasso Onana. È la rete che infrange i sogni di gloria di Van Nistelrooy che non riesce a dar seguito al successo in Coppa di Lega e deve accontentarsi dell'1-1. Un pari che però delude entrambe le formazioni.