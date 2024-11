Amorim rivela: “Avevo chiesto tempo allo United. La risposta? ‘Ora o mai più'”

Nella giornata di venerdì il 39enne Ruben Amorim è diventato ufficialmente il nuovo allenatore del Manchester United dopo l'esonero di Ten Hag . Una decisione questa che gli ha fatto compiere un ulteriore step in avanti in termini di carriera ma che lo ha anche messo duramente alla prova: la rivelazione sull'addio allo Sporting Lisbona in tal senso non mente.

Manchester United, le parole di Amorim

Amorim ha quindi firmato con lo United un contratto fino a giugno 2027, con opzione per un'ulteriore stagione, a 6 milioni netti a stagione. Nonostante l'annuncio ufficiale, il portoghese ha comunque seguito per l'ultima volta i suoi giocatori dello Sporting Lisbona nel match vinto per 5-1 venerdì contro l'Estrela Amadora e nel post-partita ha rivelato: "L'unica richiesta che ho fatto allo United è stata di andarmene solo a fine stagione. Per tre giorni ho detto che volevo restare fino alla fine della stagione. Ma mi è stato detto che non era possibile, mi è stato detto che era 'Ora o mai più', altrimenti il Manchester United avrebbe optato per un'altra soluzione. Ho avuto tre giorni per prendere la mia decisione. Il cambiamento è radicale nella mia vita, ma ho avuto tre giorni per prendere questa decisione".