Hajduk Spalato, Gattuso: “C’è troppa negatività, parlerò quando la stagione sarà finita

Lo sfogo dell'ex allenatore del Napoli dopo il pareggio contro la Dinamo Zagabria

Federico Grimaldi 2 marzo - 18:18

Un Gattuso d'altri tempi, quello che si è presentato nel post partita del derby contro la Dinamo Zagabria. Nonostante l'ottimo pareggio raggiunto negli ultimi minuti, l'allenatore italiano ha avuto da ridire contro la stampa croata.

Hadjuk Spalato, le parole di Gattuso — Non sono passate inosservato le parole di Gattuso dopo il derby contro la Dinamo Zagabria. L'allenatore italiano ha voluto sottolineare il duro lavoro dei suoi giocatori e di come la situazione attuale sia stata una delle migliori pronosticabili ad inizio campionato: "C'è troppa negatività e troppo pessimismo, ma se qualcuno mi avesse proposto questa situazione prima dell'inizio della stagione, dopo 24 partite, avrei accettato".

In seguito, ha commentato anche la partita: " Questo è il calcio: se permetti al tuo avversario di segnare due gol con due tiri, non puoi aspettarti più di un punto. Ci è successo lo stesso contro il Rijeka, ma sono soddisfatto di come abbiamo giocato. Avremmo potuto segnare di più nel primo tempo, ma alla fine il punteggio è stato 2:2. Non è mai facile giocare qui, ma posso essere contento del risultato finale.

Uno contro tutti — Quello che si sta verificando in Croazia, sembra essere lo stesso di quanto accaduto negli altri paesi per Gattuso. L'allenatore italiano si ritrova da solo a fronteggiare tutti i malumori provenienti dall'esterno e non. Come da lui stesso ammesso, sta compiendo una sorta di miracolo in questa stagione, soprattutto se la mettiamo a confronto con la stagione della ben più blasonata Dinamo Zagabria. Anche qui, ultimamente, non sta andando nel migliore dei modi, ma Gattuso ha tenuto a precisare che il suo unico pensiero è quello di riportare il campionato a Spalato: "Mancano ancora 12 partite, stiamo lottando per qualcosa di molto importante, quindi vedremo dove arriveremo".

Con la testa già alla prossima partita partita, peserà e non poco, l'assenza di Livaja, che con il cartellino di oggi dovrà saltare una giornata per squalifica: "Non sarà facile per noi, i prossimi avversari sono una squadra forte. Siamo rimasti senza Livaja perché ha ricevuto la terza squalifica. Dobbiamo riprenderci il prima possibile e vedere chi è più pronto per Gorica".

Podjela bodova na Maksimiru! 🔴🔵#samohajdukpic.twitter.com/Z7XKKsxcgO

— HNK Hajduk Split (@hajduk) March 2, 2025