Hajduk Spalato-Rijeka, torna il derby dell’Adriatico. E quell’intreccio con l’Italia…

Hajduk Spalato e Rijeka tornano ad affrontarsi in Coppa di Croazia nel derby Adriatico. Una sfida sempre ricca di agonismo tra due club rivali che si contendono il predominio sportivo sul mare. Società blasonate, con uno storico importante nel calcio croato, accomunate da una rivalità sentita. Si tratta della terza sfida in questa stagione dopo i due pareggi in campionato che non hanno prodotto nessun vincitore. Ci si gioca l'accesso in semifinale contro un altro team di un certo rilievo come la Dinamo Zagabria.