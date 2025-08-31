Hajduk Spalato-Rijeka, il confronto tra i palmarès delle due squadre

Prima della sosta Nazionali, in Croazia si giocherà il Derby dell'Adriatico ed ecco un confronto tra le bacheche delle due squadre

Jacopo del Monaco 31 agosto 2025 (modifica il 31 agosto 2025 | 17:02)

Alle ore 21:00 di questa sera si giocherà il Derby dell'Adriatico tra Hajduk Spalato e Rijeka. Il big match dello Stadion Poljud, valevole per la quinta giornata di HNL, metterà in palio tre punti importanti per le sorti della massima competizione croata. I padroni di casa vengono da quattro vittorie di fila e vogliono restare a punteggio pieno. La squadra ospite, dopo una vittoria ed un pareggio, ha perso le ultime due partite di campionato. In attesa del calcio d'inizio, facciamo un confronto tra i palmarès delle due squadre.

Hajduk Spalato-Rijeka, titoli a confronto — Nonostante sia una squadra croata, la fondazione dell'Hajduk Spalato ha avuto luogo a Praga nel 1911. Visto che, fino ai primissimi anni '90, non esisteva né la Croazia né tantomeno il campionato nazionale attualmente in corso, allo stesso modo delle altre squadre del Paese anche i Bianchi hanno preso parte alle competizioni nazionali dell'allora Jugoslavia. Gli Splitski Bili hanno vinto la loro prima Prva Liga, ovvero la massima competizione jugoslava, nel 1927 per poi vincerla altre 8 volte di cui tre negli anni '50 e quattro negli anni '70.

La Jugoslavia aveva anche la sua coppa nazionale, la Kup Maršala Tita, dove l'Hajduk ha trionfato ben 9 volte. In seguito ad avvenimenti storici è nata la Croazia e, di conseguenza, anche le competizioni calcistiche del neonato Paese. Ad oggi, il club di Spalato conta in bacheca: 6 campionati croati, di cui l'ultimo vinto nella stagione 2004/2005; 8 coppe nazionali, l'ultima risalente al 2023; 5 Supercoppe, trofeo che non vince da 20 anni.

Fondato nel 1906, il Rijeka ha sede nella città che noi italiani conosciamo meglio col nome di Fiume. Durante l'era jugoslava, i Nevera s Kvarnera hanno vinto soltanto due Kup Maršala Tita, per di più consecutivamente (1977/1978 e 78/79). Attualmente, il Rijeka detiene ben due titoli nazionali: Campione della Croazia, vinto al termine di una corsa a tre con Dinamo Zagabria e Spalato nonché seconda volta dopo quella nel 2017; detentore della coppa nazionale, settimo successo nella competizione dopo aver vinto il doppio confronto in finale contro lo Slaven. La squadra di Fiume, nel 2014, ha vinto la sua prima Supercoppa grazie alla vittoria contro la Dinamo Zagabria.