Hajduk Spalato e Rijeka si affronteranno alle ore 21:00 di stasera in occasione della quinta giornata di HNL, ovvero la massima competizione croata. La partita si giocherà presso lo Stadion Poljud e, fino ad ora, i padroni di casa sono a punteggio pieno dopo le quattro vittorie contro Istra, Gorica, Slaven ed Osijek. Gli ospiti, invece hanno soltanto 4punti ottenuti dopo la vittoria contro lo Slaven ed il pareggio contro l'Osijek, per poi perdere contro Dinamo Zagabria e Varazdin. Aspettando il calcio d'inizio, analizziamo le statistiche riguardanti i precedenti tra i due club della Croazia.
Croazia
Hajduk Spalato-Rijeka, statistiche e precedenti tra le due squadre croate
Hajduk Spalato-Rijeka, i precedenti
Le due compagini, allenate rispettivamente dallo spagnolo Gonzalo García e dal montenegrino Radomir Dalović, hanno come obiettivo i tre punti da conquistare prima della sosta per le Nazionali. Visto che i dati a nostra disposizione non sono completi, si prenderanno in considerazione solo quelli dalla stagione 2004/2005. In questi 20 anni, le due squadre croate si sono affrontate 75 volte ed il Rijeka ha un buonissimo vantaggio grazie alle sue 36 vittorie. L'Hajduk, invece, ha vinto 19 volte mentre i pareggi sono a quota 20. Anche sui gol, la squadra di Fiume è avanti avendone segnati 113, mentre gli avversari di stasera ne hanno realizzati 80.
Le statistiche in campionato
Tenendo conto delle sfide tra Majstori s mora e Nevera s Kvarnera in campionato, i precedenti sono a quota 70. Mentre il numero degli incontri terminati in parità resta invariato, i successi del Rijeka sono 17 e quelli del Bianchi sono 33. Considerando soltanto i 35 incontri di HNL disputati a Spalato, la squadra di casa ha trovato la vittoria 8 volte, sette in meno rispetto ai loro avversari, ed i pareggi sono stati 10.
A maggio, l'Hajduk Spalato ha vinto l'ultimo confronto contro Fiume 2-1 grazie alle reti di Livaja, ex Atalanta, e Trajkovski. I padroni di casa non vincono due partite di campionato consecutive contro il Rijeka dal periodo settembre-ottobre 2022. In diverse occasioni, sia l'una che l'altra squadra hanno fornito prestazioni mettendo a segno 4 gol.
© RIPRODUZIONE RISERVATA