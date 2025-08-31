Hajduk Spalato-Rijeka, statistiche e precedenti tra le due squadre croate

Hajduk Spalato e Rijeka si affronteranno alle ore 21:00 di stasera in occasione della quinta giornata di HNL , ovvero la massima competizione croata. La partita si giocherà presso lo Stadion Poljud e, fino ad ora, i padroni di casa sono a punteggio pieno dopo le quattro vittorie contro Istra , Gorica , Slaven ed Osijek . Gli ospiti, invece hanno soltanto 4 punti ottenuti dopo la vittoria contro lo Slaven ed il pareggio contro l'Osijek, per poi perdere contro Dinamo Zagabria e Varazdin . Aspettando il calcio d'inizio, analizziamo le statistiche riguardanti i precedenti tra i due club della Croazia.

Hajduk Spalato-Rijeka, i precedenti

Le due compagini, allenate rispettivamente dallo spagnolo Gonzalo García e dal montenegrino Radomir Dalović, hanno come obiettivo i tre punti da conquistare prima della sosta per le Nazionali. Visto che i dati a nostra disposizione non sono completi, si prenderanno in considerazione solo quelli dalla stagione 2004/2005. In questi 20 anni, le due squadre croate si sono affrontate 75 volte ed il Rijeka ha un buonissimo vantaggio grazie alle sue 36 vittorie. L'Hajduk, invece, ha vinto 19 volte mentre i pareggi sono a quota 20. Anche sui gol, la squadra di Fiume è avanti avendone segnati 113, mentre gli avversari di stasera ne hanno realizzati 80.