Hajduk Spalato-Rijeka, il pronostico del derby adriatico: info partita, probabili formazioni, diretta tv e streaming gratis

Vincenzo Bellino Redattore 30 agosto - 12:16

La Croazia del calcio si prepara a vivere una delle sue sfide più affascinanti: Hajduk Spalato-Rijeka. Il derby adriatico, in programma domenica 31 agosto, mette di fronte due storiche rivali in un momento di forma e di spirito completamente opposto.

Da una parte l’Hajduk, reduce da un avvio di stagione impeccabile con quattro vittorie su quattro, dall’altra un Rijeka ferito e reduce dalla cocente eliminazione in Europa League. Numeri, precedenti e stato di forma rendono l’incontro ricco di spuntihhhh, in un duello che promette scintille sul terreno di gioco e che potrebbe già pesare in chiave titolo.

I precedenti — Bilancio in parità negli ultimi cinque precedenti tra campionato e Coppa di Croazia. Due successi a testa e un pareggio. Lo scorso anno l'Hajduk si impose 2-1 in casa, dopo il 2-2 in trasferta nella sfida d'andata.

Qui Hajduk Spalato — Non poteva sperare in un inizio migliore l'Hajduk Spalato. Quattro successi in altrettante partite per l'ex squadra di Rino Gattuso (ora Ct dell'Italia). 12 punti totalizzati, gli stessi della Dinamo Zagabria che tenterà di approfittare, contro il Varadzin, di un eventuale passo falso dei rivali, impegnati nel big-match col Rijeka.

Qui Rijeka — Naviga su una lunghezza d'onda completamente diversa il Rijeka che in settimana è stato estromesso ufficialmente dall'Europa League, tramortito e umiliato dal PAOK (che ha ribaltato la sconfitta rimediata in Croazia con un roboante 5-0). In campionato due sconfitte, un pareggio e una sola vittoria. Chissà che il derby non possa riaccendere la luce agli uomini di Dalovic.

Hajduk Spalato-Rijeka, probabili formazioni — HAJDUK SPALATO (4-3-3): Ivusic; Karacic, Sarlija, Raci, Hrgovic; Pajaziti, Krovino, Pukstas; Sego, Livaja, Sanyang. Allenatore: Gonzalo Garcia

RIJEKA (4-2-3-1): Zlomisic; Orec, Majstorovic, Husik, Devetak; Dantas, Ilinkovic; Lasickas, Fruk, Jankovic; Cop. Allenatore: Radomir Dalovic

Analisi quote e Pronostico — Hajduk favorito dalle quote, esito 1 offerto a 1.80; segno X a 3.25, mentre l'eventuale successo del Rijeka è proposto a 4.50. Goal e Over 2.5 sono ipotesi ampiamente percorribili.

PRONOSTICO: ESITO FINALE 1 (quota 1.80)

Dove vedere Hajduk Spalato-Rijeka in DIRETTA LIVE — HAJDUK SPALATO RIJEKA DIRETTA LIVE - La sfida tra Hajduk Spalato e Rijeka, in programma domenica 31 agosto (calcio d'inizio ore 21:00), non sarà coperta da alcuna emittente televisiva in Italia. I telespettatori e gli appassionati potranno seguire in tempo reale il Derby delle Fiandre sulle pagine ufficiali e social dei due club in questione.