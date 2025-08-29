Hamrun Spartans in Conference League grazie all’Italia di Modica e Polito

Storica qualificazione per il calcio maltese raggiunge per la prima volta la fase a gironi di una competizione europea

Stefano Sorce 29 agosto - 11:18

Certe storie di calcio nascono lontano dai riflettori, ma finiscono per illuminare l’Europa. Malta non aveva mai visto una sua squadra spingersi così oltre, eppure in una notte che profuma di leggenda, l’Hamrun Spartans ha regalato al Paese un’emozione che resterà scolpita per sempre: la qualificazione alla fase a gironi della Conference League.

Hamrun Spartans: il sogno diventa realtà — Un traguardo storico, reso possibile da due uomini venuti dall’Italia. In panchina c’è Giacomo Modica, allenatore che ha percorso per anni le strade impervie della Serie C, plasmando squadre con passione e sacrificio. In campo c’è Vincenzo Polito, classe ’99, figlio d’arte (suo padre Ciro è direttore sportivo del Catanzaro) e con alle spalle un cammino fatto di sudore nelle serie minori. Oggi, però, il suo nome echeggia con orgoglio nei cori di Malta.

È lui, con un gol al minuto 67 della sfida di ritorno contro i lettoni del RFS, ad aver cambiato la storia. Una rete che ha spezzato la paura, rendendo inutile il successivo pareggio degli avversari. Un lampo che ha permesso agli Spartans di abbracciare un sogno collettivo, quello di un popolo che fino a ieri vedeva l’Europa come un orizzonte lontano e irraggiungibile. Il risultato finale di 2-2 ha permesso ai maltesi di accedere alla fase a gironi della Conference League.

Modica, dal canto suo, ha dato anima e cuore a questa impresa. Giunto sull’isola quasi in punta di piedi, ha iniziato il viaggio europeo nei preliminari di Champions, passando notti di battaglia e amarezze contro squadre più blasonate. Ha saputo però trasformare la delusione in forza, fino a condurre i suoi uomini al traguardo che vale più di un trofeo.

Ora, per l’Hamrun Spartans, si aprono le porte dell’Europa vera. Otto partite per scrivere altre pagine di questa favola che profuma di Italia, di passione e di calcio romantico. Perché non sempre sono i grandi club a raccontare le storie più belle. A volte basta un gol, un allenatore visionario e un’isola che sogna.