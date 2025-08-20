Fiorentina, ancora Conference League: il resoconto nelle altre edizioni

Il club toscano, anche per questa stagione, dovrà giocare i preliminari per un posto nella terza competizione europea

Jacopo del Monaco 20 agosto - 09:24

La Fiorentina, alle ore 20:00 di domani sera, affronterà gli ucraini del Polissya in occasione della gara d'andata dei preliminari di Conference League. Ancora una volta, la squadra del capoluogo toscano si dovrà giocare il posto per entrare nella terza competizione europea. In caso di successo, i Viola si qualificherebbero per la quarta volta di fila alla fase finale della Conference.

Fiorentina, un legame indissolubile con la Conference League — La Conference League si gioca dalla stagione 2021/2022 e la prima squadra ad aver portato a casa il trofeo è stata la Roma di José Mourinho, che in finale ha battuto il Feyenoord grazie alla rete di Nicolò Zaniolo. Dalla stagione successiva fino a quella conclusa pochi mesi fa, l'Italia ha avuto modo di essere rappresentata in questa competizione sempre dalla stessa squadra: la Fiorentina.

I Viola, guidati in panchina da Vincenzo Italiano, hanno esordito in Conference nella stagione 2022/2023 e hanno raggiunto la finale. In quella stessa annata, anche altre due italiane hanno disputato finali europee: l'Inter in Champions League e la Roma in Europa League. Tuttavia, le tre squadre hanno perso le rispettive finali: i nerazzurri sono stati sconfitti dal Manchester City; i giallorossi hanno perso ai rigori contro il Siviglia un match pieno di polemiche; i Gigliati hanno ottenuto il secondo posto dopo la sconfitta contro il West Ham nei minuti finali della gara.

La stagione successiva, la Fiorentina di Italiano ha raggiunto nuovamente la finale di Conference, ma ha perso contro l'Olympiakos dopo i tempi supplementari. Anche la scorsa stagione, i Viola hanno giocato la terza competizione europea, ma stavolta con un nuovo allenatore in panchina: Raffaele Palladino, reduca dall'esperienza col Monza.

Con il tecnico campano e giocatori importanti come Kean, De Gea ed il sempre presente Mandragora, la squadra toscano ha sfiorato la finale: in semifinale il Betis Siviglia ha avuto la meglio vincendo 2-1 in Spagna e pareggiando 2-2 al Franchi. Per questa nuova annata, la Fiorentina ha deciso di affidare nuovamente la squadra a Stefano Pioli ed in attacco hanno preso un centravanti esperto come Edin Dzeko: riuscirà il tecnico ex Milan ed Al-Nassr a fare meglio dei suoi predecessori?