Curioso caso in Bundesliga 2: non si può giocare la Domenica dei Morti, match rinviato

Hannover-Darmstadt, match di Bundesliga 2, anticipato di un giorno a causa di un errore nella trasmissione di dati per la festività dei Morti.

Gennaro Dimonte 23 ottobre 2024 (modifica il 23 ottobre 2024 | 11:19)

Hannover-Darmstadt rinviata per un errore nella trasmissione dei dati in merito alla festività della Domenica dei Morti. Caso curioso in Bundesliga 2, con i due club che non potranno giocare il 24 novembre a causa del periodo festivo nella Bassa Sassonia. Una situazione parecchio complessa inizialmente aveva creato quasi un incidente diplomatico con la legislazione regionale, dal momento in cui non viene presa in considerazione nella formazione dei calendari e delle 612 partite in programma. Morale della favola: il match dovrà essere giocato il 23, un giorno prima del previsto, alla Heinz Von Heiden Arena.

Hannover-Darmstadt anticipata di un giorno, Schwenken: "Meccanismo complesso" — A causa di un errore nella trasmissione dei dati dovuto alle festività in alcune località regionali, Hannover-Darmstadt si dovrà giocare il 23 novembre al posto del 24. Il match di Bundesliga 2non si potrà disputare nella Domenica dei Morti. Inizialmente c'è stata grande tensione per il non aver spostato la partita nel momento del completamento dei calendari. Poi la soluzione di anticipare questa sfida importante per le sorti del campionato.

Il direttore delle organizzazioni di gara e dei tifosi in DFL, Ansgar Schwenken, ha spiegato il complesso meccanismo dei calendari tenendo conto di tutte le festività: "La preparazione di partite come queste in date specifiche non è semplice, ci sono 612 match da calendarizzare. Tutti i comuni hanno delle esigenze ma ci sono anche accordi con media, sponsor, eccetera. E' stato commesso un errore di comunicazione dei dati per questo evento".