L’Hannover 96 lancia una maglia contro il razzismo con un messaggio forte

La squadra tedesca presenta una nuova divisa speciale, con un chiaro messaggio di inclusione e solidarietà

Giorgio Abbratozzato 18 marzo 2025 (modifica il 18 marzo 2025 | 22:20)

Un’iniziativa dal forte valore simbolico quella lanciata dall’Hannover 96, che attraverso una maglia unica lancia un messaggio chiaro: il calcio è uno spazio di inclusione e di lotta contro ogni discriminazione.

Messaggio di unione e inclusività — Nel mondo del calcio, la maglia non è solo un simbolo di appartenenza alla squadra, ma può anche diventare un potente strumento di comunicazione. L'Hannover 96, club della Zweite Bundesliga (Serie B tedesca), ha scelto di utilizzare la propria maglia per inviare un messaggio di lotta contro il razzismo, unendo sport e valori sociali in modo deciso. La divisa, creata in edizione speciale dall'azienda italiana Macron, si distingue non solo per il suo design, ma anche per il messaggio forte e chiaro che porta con sé.

La maglia, di colore rosso cardinale con dettagli in bianco e verde, presenta sulla parte anteriore la scritta "Love Hannover, Hate Racism" ("Ama Hannover, Odia il razzismo"), un chiaro invito a rifuggire qualsiasi forma di discriminazione, sia dentro che fuori dallo stadio. Il motto del club, "NIEMALS ALLEIN!" ("Mai da soli!"), compare sia sul retro della maglia che sul colletto, simbolizzando l'importanza dell'unione e della solidarietà contro ogni forma di divisione. Il design della maglia è elegante e sobrio: oltre al messaggio sociale, la divisa presenta tre bande orizzontali nere, bianche e verdi sulle maniche, che richiamano i colori sociali del club. Sulla parte frontale si trovano il logo di Macron e lo stemma dell'Hannover 96, con una grafica sul fondo della maglia che raffigura una folla di persone, senza differenze di razza, religione o genere, tutte unite dalla passione per il calcio e per la propria squadra. Il kit è completato da pantaloncini neri e calzettoni bianchi, anch'essi decorati con dettagli in nero e verde, rafforzando ulteriormente l'idea di unione e inclusività. Con questa iniziativa, l'Hannover 96 non solo promuove il proprio impegno contro il razzismo, ma sottolinea anche come il calcio possa essere un veicolo per trasmettere messaggi di pace, uguaglianza e rispetto.

In un'epoca in cui il razzismo è purtroppo ancora presente in vari ambiti della società, il gesto dell'Hannover 96 si fa portavoce di un cambiamento positivo, invitando tutti a riflettere sull'importanza dell'inclusione. Una maglia che va oltre il semplice abbigliamento sportivo e si fa simbolo di speranza e di lotta contro ogni tipo di discriminazione.