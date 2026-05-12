Harry Kane è vicinissimo a conquistare un importantissimo premio personale: la Scarpa d'Oro non sembra più in discussione. Nonostante l'età non gli sia favorevole, soprattutto se confrontata con chi lo ha inseguito per tutta la stagione; l'uragano è pronto a baciare lo scarpino più ambito per la seconda volta in carriera.

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MONACO, GERMANIA - 6 MAGGIO: Harry Kane del FC Bayern Monaco applaude i tifosi dopo che la sua squadra è stata eliminata dalla UEFA Champions League a seguito della partita di ritorno della semifinale della UEFA Champions League 2025/26 tra FC Bayern München e Paris Saint-Germain alla Football Arena Munich il 6 maggio 2026 a Monaco, Germania. (Foto di Adam Pretty/Getty Images)

Harry Kane, tutti ai tuoi piedi

Un successo personale, figlio del lavoro di squadra. Mai come quest'anno, la Scarpa d'Oro è l'esaltazione di un bomber straordinario che gioca in un'autentica cooperativa del gol. Il, instancabilmente a segno questa stagione, ha già vinto il campionato tedesco con alcune giornate d'anticipo e sta arrotondando le sue statistiche impressionanti . Gli attualiin Bundesliga dopo 33 partite, media di 3,5 a gara, fanno apparire piccolissimi e poco prolifici tutti gli altri reparti offensivi del campionato.

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Per intenderci, il secondo migliore attacco è quello dello Stoccarda quarto in classifica che di gol ne ha segnati "appena" 69, ben 48 in meno. In un attacco così è più facile esaltarsi, soprattutto se porti sulla maglia il cognome 'Kane'. L'inglese, difatti, ha segnato 33 gol, almeno 14 in più di ogni altro calciatore.

Scarpa d'Oro, ci siamo?

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Per l'assegnazione del titolo, occorre ricordare che al netto dei gol segnati, si considerano i coefficienti di difficoltà per la loro realizzazione. Banalmente, a seconda del campionato in cui vengono segnate, le reti hanno un moltiplicatore differente., mentre dalla sesta lega sino alla ventunesima, ogni gol vale 1,5 punti. Per tutti gli altri, un gol assegna un punto a chi lo ha realizzato.Quest'anno, nonostante manchino ancora tre giornate alla personale conclusione della Premier League,. Autore di 26 gol, al norvegese mancano ancora 7 marcature per poter raggiungere Kane. Questi avrebbe ancora, tra l'altro, una partita per arrotondare il personale computo.

A meno di diverse marcature multiple nelle ultime tre uscite di campionato, sarà l'attaccante del Bayern Monaco a trionfare. Mbappé, dal canto suo, si dice ancora infortunato e potrebbe anche perdere la terza posizione in graduatoria, laddove Vedat Muriqi del Maiorca dovesse ancora andare a segno. L'ex Lazio ne ha realizzati 22, il francese mantiene il primato a 24 gol; ma mancano ancora 3 giornate alla fine della Liga.

Ecco la classifica momentanea:

Harry Kane (Bayern) 33 gol x 2 punti = 66 punti Erling Haaland (Manchester City) 26 x 2 = 52 Kylian Mbappé (Real Madrid) 24 x 2 = 48 Dion Drena Beljo (GNK Dinamo Zagabria) 30 x 1,5 = 45 Vedat Muriqi (RCD Maiorca) 22 x 2 = 44 Igor Thiago Nascimento Rodrigues (Brentford FC) 22 x 2 = 44 Luis Javier Suárez (Sporting Clube de Portugal) 27 x 1,5 = 40,5 Estéban Lepaul (Angers SCO/FC Stade Rennais) 20 x 2 = 40 Deniz Undav (VfB Stoccarda) 19 x 2 = 38 Ayase Ueda (Feyenoord Rotterdam) 25 x 1,5 = 37,5

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