Hatayspor-Fenerbahçe, la situazione delle due squadre turche

I padroni di casa sono penultimi e retrocederanno in Serie B, la squadra ospite invece, chiuderà la stagione senza titoli ed al secondo posto

Jacopo del Monaco 26 maggio - 10:14

Alle ore 19:00 della giornata odierna, inizierà il match tra l'Hatayspor ed il Fenerbahçe. Le due squadre si affronteranno in occasione della 37esima e penultima giornata della Trendyol Süper Lig, ovvero la massima competizione turca. La gara d'andata si giocò ad inizio gennaio ed i gialloblù vinsero 2-1 con la doppietta di Youssef En-Nesyri, mentre per la squadra di Antiochia segnò Bilab Bouttoba. Ecco come le due squadre arriveranno al match.

Hatayspor-Fenerbahçe, match buono per le statistiche La partita di oggi tra le due squadre rispettivamente di Antiochia ed Istanbul non mette in palio nessun obiettivo particolare. Da conquistare solo i tre punti, per un match sicuramente sulla carta positivo per le statistiche e per la classifica finale. L'Hatayspor, nella stagione 2020/2021, ha debuttato nella massima divisione turca. In questa stagione, però, le cose non sono andate bene: attualmente, la squadra allenata da Murat Sahin occupa la penultima posizione con 23 punti con vittorie, 8 pareggi e 21 sconfitte e retrocessione in Trendyol 1. Lig, ovvero la Serie B della Turchia. La scorsa giornata, battendo 0-5 l'Adana Demirspor, il club è tornato alla vittoria dopo 7 partite in cui ha collezionato 6 sconfitte di fila ed un solo pareggio. L'Hatayspor punterebbe alla seconda vittoria di fila in campionato, evento che manca da 2 mesi, quando vinse contro Trabzonspor (1-2) e Sivasspor (3-2).

Il Fenerbahçe, invece, chiuderà la stagione con 'zero tituli', come direbbe José Mourinho, allenatore dei Canarini Gialli. Chiuderanno il proprio campionato al secondo posto, dietro al Galatasaray di Morata ed Osimhen Campione della Turchia. In coppa, sono usciti ai quarti di finale proprio per mano dei giallorossi. In Europa League, invece, la corsa del Fener si è interrotta agli ottavi di finale, essendo stati eliminati dai Rangers. I gialloblù puntano alla terza vittoria di fila in Süper Lig, cosa che non accade dal periodo marzo-aprile quando sconfisse Bodrum (2-4), Trabzonspor (4-1) e Sivasspor (1-3).