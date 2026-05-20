L’Arsenal ha ritrovato il titolo di Premier League e, tra i volti più emozionati, c’è anche Thierry Henry. La leggenda dei Gunners ha voluto celebrare il trionfo della sua squadra del cuore con parole piene d’amore, sottolineando anche l’emozione speciale vissuta dalla sua famiglia.

La figlia Tea, nata nel 2005 e oggi 21enne, non aveva mai visto il club londinese salire sul trono d’Inghilterra, così come gli altri figli dell’ex attaccante.

LONDRA, INGHILTERRA - 5 MAGGIO: Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, festeggia la qualificazione alla finale di UEFA Champions League 2025/26 con Kai Havertz, Noni Madueke e Declan Rice dell'Arsenal dopo la vittoria della squadra nella semifinale di ritorno di UEFA Champions League 2025/26 tra Arsenal FC e Atletico de Madrid all'Arsenal Stadium il 5 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

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Henry sulla sua famiglia: "Finalmente anche i miei figli hanno visto vincere un titolo"

Henry è stato uno dei simboli dell'ultima grande epoca dell'Arsenal, quella degli "Invincibili", la squadra che nel 2004 scrisse la storia del calcio inglese senza subire nemmeno una sconfitta. Con la maglia dei Gunners ha collezionato 228 gol in 377 partite, diventando una delle icone assolute del club.

Proprio guardando a quel passato glorioso, ha voluto condividere la gioia del presente con un messaggio social: "Dai posti di Highbury all'Emirates, finalmente possiamo festeggiare. Un grazie speciale a questa generazione, ora finalmente anche i miei figli hanno visto vincere un titolo". Insieme a nomi come Overmars e Campbell, è stato protagonista di una generazione entrata nella leggenda e ancora oggi ricordata come una delle più affascinanti della Premier League.

Le parole di conforto in vista della finale: "Vi auguro il meglio"

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Ma la stagione dell’Arsenal non è ancora finita. La squadra di Arteta è attesa dalla finale di Champions League, una sfida durissima contro quello che oggi appare come la formazione più forte al mondo. Proprio in vista dell’ultimo atto, Henry ha voluto mandare un messaggio di sostegno ai calciatori di oggi, carico di orgoglio e di speranza. Dopo la semifinale contro l’Atletico Madrid, l’ex campione francese aveva già fatto sentire la sua voce: "Noi eravamo gli Invincibili, ma non siamo riusciti a vincere la Champions. Se voi lo farete, diventerete per tutti gli Indimenticabili. Vi auguro davvero il meglio". Un messaggio che ha il sapore della benedizione di uno dei leader spirituali più amati nella storia del club.

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