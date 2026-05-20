L'attaccante francese che ha fatto parte degli invincibili dell'Arsenal del 2002 ha speso delle parole che sanno di passaggio di consegna al nuovo ciclo gunners
Il City pareggia, l'Arsenal è campione d'Inghilterra! Parte la festa dei Gunners
L’Arsenal ha ritrovato il titolo di Premier League e, tra i volti più emozionati, c’è anche Thierry Henry. La leggenda dei Gunners ha voluto celebrare il trionfo della sua squadra del cuore con parole piene d’amore, sottolineando anche l’emozione speciale vissuta dalla sua famiglia.
La figlia Tea, nata nel 2005 e oggi 21enne, non aveva mai visto il club londinese salire sul trono d’Inghilterra, così come gli altri figli dell’ex attaccante.
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Henry sulla sua famiglia: "Finalmente anche i miei figli hanno visto vincere un titolo"Henry è stato uno dei simboli dell'ultima grande epoca dell'Arsenal, quella degli "Invincibili", la squadra che nel 2004 scrisse la storia del calcio inglese senza subire nemmeno una sconfitta. Con la maglia dei Gunners ha collezionato 228 gol in 377 partite, diventando una delle icone assolute del club.
Proprio guardando a quel passato glorioso, ha voluto condividere la gioia del presente con un messaggio social: "Dai posti di Highbury all'Emirates, finalmente possiamo festeggiare. Un grazie speciale a questa generazione, ora finalmente anche i miei figli hanno visto vincere un titolo". Insieme a nomi come Overmars e Campbell, è stato protagonista di una generazione entrata nella leggenda e ancora oggi ricordata come una delle più affascinanti della Premier League.
Le parole di conforto in vista della finale: "Vi auguro il meglio"
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