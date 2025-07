Troppi calciatori indisponibili tra le fila dell'Hertha Berlino: il club tedesco ha deciso così di annullare la sfida con il Basaksehir

Luca Paesano Redattore 13 luglio - 16:01

Era tutto pronto per la sfida tra Hertha Berlino e Istanbul Basaksehir, che si sarebbero dovute affrontare questo pomeriggio in una delle prime amichevoli estive per entrambi i club. E invece, proprio in mattinata, la società tedesca ha comunicato ufficialmente l’annullamento della sfida per… mancanza di giocatori.

Infortuni e assenza, l’Hertha cancella la partita con il Basaksehir — Tra poco meno di 20 giorni, l’Hertha Berlino scenderà in campo contro lo Schalke 04 per il primo match ufficiale della stagione. Dopo qualche giorno di ritiro a Kitzbuhel, in Austria, per la formazione tedesca è giunto quindi il momento di cominciare ad alzare il livello e mettere minuti nelle gambe.

Proprio per questo, il club aveva organizzato per questa domenica un doppio impegno amichevole: alle 13:30 contro il Brondby e a seguire, alle 18:30, contro i turchi del Basaksehir. L’obiettivo del tecnico Stefan Leitl era quello di far ruotare tutti gli uomini a sua disposizione nelle due gare, in modo da gestire al meglio le energie e allo stesso tempo di offrire pari minutaggio a tutti i componenti in rosa. E invece, come spiegato da un comunicato diramato questa mattina, l’Hertha ha deciso di annullare la seconda amichevole in seguito ai tanti infortuni e affaticamenti riportati nelle ultime ore.

Hertha Berlino, il comunicato — “L'obiettivo era quello di dare a tutti i giocatori della squadra la stessa visibilità e un'adeguata preparazione durante il pre-campionato, e abbiamo pianificato le due partite di oggi tenendo conto di questo”, ha scritto il club nella nota.

Poi prosegue: “A causa di diversi giocatori infortunati e ancora malati e della stanchezza della precedente amichevole contro il Brøndby IF, purtroppo non è più possibile giocare la partita contro il Başakşehir come previsto e in queste condizioni”.

Ed infine, conclude rivolgendosi ai propri tifosi e non solo: “Vi chiediamo comprensione per questa decisione, di cui siamo dispiaciuti e che non è stata facile da prendere. Tuttavia, è necessaria in vista dell'inizio della stagione, della cura dei nostri giocatori e dello spirito di condurre il gioco in modo serio, sportivo e professionale”.