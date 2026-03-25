derbyderbyderby calcio estero Hugo Sánchez diventa host di Airbnb con una camera nello stadio Azteca

MESSICO

Hugo Sánchez diventa host di Airbnb con una camera nello stadio Azteca

La stanza è sold out fino al termine dell'estate
Michele Massa
Michele Massa

Hugo Sánchez diventa host di Airbnb con una camera nello stadio Azteca- immagine 2

In Messico a far parlare è l'iniziativa dell'ex calciatore Hugo Sánchez. Una vera e propria leggenda che ha legato il suo nome al Real Madrid diventando uno dei bomber più forti della storia Blancos segnando oltre 200 gol in poco meno di 300 presenze. Una volta chiusa la sua carriera, l'ex calciatore si è sempre tenuto in attività lavorative ma l'ultima è quella sicuramente più azzeccata del momento. Avete il sogno di dormire allo stadio Azteca? Bene, Hugo Sánchez è l'uomo giusto per voi.

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