L'agente del difensore spagnolo ha svelato un particolare retroscena di mercato su un possibile passaggio al PSG nel 2024

Luca Paesano Redattore 19 settembre 2025 (modifica il 19 settembre 2025 | 19:32)

Tra i grandi protagonisti del nuovo Real Madrid di Xabi Alonso c'è sicuramente Dean Huijsen, arrivato in questa estate per la modica cifra di 60 milioni di euro. Il difensore è nel pieno di un processo di continua crescita, che lo ha visto prima emergere con la maglia della Roma, poi confermarsi in Premier con il Bournemouth, e poi arrivare ad essere a soli vent'anni la colonna dei blancos e della nazionale spagnola. Tuttavia, come rivelato dal suo agente, il suo percorso avrebbe potuto prendere una piega differente nella passata stagione.

Huijsen vicino al PSG, l'agente: "Preferì il Bournemouth" Ai microfoni di Footmercato, Ali Barat, agente dell'ex giocatore di Roma e Juventus, ha confermato che ancor prima del Real Madrid ci aveva provato il Paris Saint Germain. "Luis Campos è stato come sempre tra i primi a riconoscere il suo potenziale", ha spiegato Barat parlando dei contatti concreti con la dirigenza parigina nell'estate 2024. "Il PSG era un’opzione reale, ma Dean riteneva di avere più possibilità di giocare con una certa continuità a Bournemouth piuttosto che a Parigi".

Una scelta che effettivamente ha pagato, perché, grazie alla titolarità raggiunta al Bournemouth, Huijsen ha avuto modo di mettersi in mostra e migliorare nella prestigiosa vetrina della Premier League. Le qualità, la giovane età e le enormi prospettive di crescita hanno spinto il Real Madrid a non pensarci due volte di fronte alla clausola piuttosto onerosa. "Le decisioni non si basano solo sull’offerta economica più alta a certi livelli, ma anche sui progetti, sulle prospettive e sul miglior percorso possibile per la carriera. Per Dean, il Real Madrid rappresenta la scelta più adatta in questo momento della carriera".