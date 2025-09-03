Real Madrid vuol dire prestigio, forza e talento, ma significa anche dover gestire il rapporto con i tifosi e la fama da stella del calcio.

Giammarco Probo 3 settembre - 16:07

Dopo l'esperienza al Bournemouth e aver assaporato l'emozione di giocare in Premier League, Dean Huijsen ha iniziato la sua nuova stagione al Real Madrid. Il classe 2005 ai microfoni di Marca ha rilasciato alcune dichiarazioni, rivelando le prime impressioni sulla sua esperienza nella capitale spagnola

Le parole di Hujsen sull'arrivo al Real Madrid — A soli 20 anni, il difensore spagnolo è già tra i calciatori più apprezzati del panorama calcistico europeo. Di conseguenza, sta iniziando a sperimentare il rapporto con la fama ed i tanti tifosi che, per strada, lo riconoscono e lo acclamano a gran voce: "Qual è la cosa più strana che mi è successa da quando sono arrivato? Ora tutti mi riconoscono. A volte cerco di passare inosservato con un berretto o degli occhiali, ma non sempre funziona, anche per andare al cinema, se ci sono poche persone, sì. Ma in generale è complicato".

Giocare per il Real Madrid è sinonimo di grande forza, maturità, ma significa anche allenarsi ogni giorno con calciatori tra i più forti del pianeta. In tal senso, Huijsen ha ammesso: "È un sogno e privilegio per me, non capita tutti i giorni avere una fortuna simile, mi fa migliorare ogni giorno allenarmi con giocatori come Mbappé, Vinicius, Bellingham e Rodrygo. A volte l'allenamento è persino meglio delle partite".