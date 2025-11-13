Protagonista di un grandissimo inizio con le merengues, lo spagnolo è intervenuto ai microfoni di Marca per parlare della sua incredibile ascesa

Giammarco Probo 13 novembre - 16:28

Arrivato da predestinato al Real Madrid, il 2025 di Dean Huijsen è da ricordare. A soli 19 anni il difensore ex Juventus e Roma in Italia ha compiuto quel passo definitivo e di qualità con la casacca dei Blancos debuttando anche poi con la nazionale spagnola effettuando grandissime prestazioni e conquistandosi il posto da titolare.

Le parole di Dean Huijsen — Dopo l'esperienza in Inghilterra con la maglia del Bournemouth, il difensore è approdato al Real Madrid nella scorsa sessione estiva del calciomercato. Intervistato da MARCA il classe 2005 ha raccontato la sua crescita in questi anni.

IL MIGLIORAMENTO - "Mi concentro su me stesso e cerco di migliorare di giorno in giorno senza mai fermarmi e mollare. Non seguo cosa dice la stampa. Vivo la mia vita normale: allenamento, casa, e basta".

L'ATMOSFERA DELLA NAZIONALE - "Quando veniamo qui siamo compagni, in campionato rivali. Fuori c’è un ottimo clima, ci caricano ogni partita e daremo il massimo anche per loro nelle prossime partite".

Lo stesso ragazzo non nasconde le ambizioni e vuole crescere sempre di più, sia nel club ma soprattutto nella Nazionale spagnola. A prescindere dalla crescita dell'ex difensore di Juventus e Roma, che lo sta portando ad essere uno dei profili più promettenti del calcio mondiale, Huijsen cerca di rimanere umile. Il centrale dei Blancos si dice pronto a migliorare sempre di più e prendersi tutto quello che gli spetta: il futuro del Real e quello della Furia roja campione d'Europa in carica.