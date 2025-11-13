derbyderbyderby calcio estero Real Madrid, la vita tranquilla di Huijsen: “Sono sereno: non seguo i media, mi alleno e vado a casa”

L'intervista

Real Madrid, la vita tranquilla di Huijsen: “Sono sereno: non seguo i media, mi alleno e vado a casa”

Huijsen
Protagonista di un grandissimo inizio con le merengues, lo spagnolo è intervenuto ai microfoni di Marca per parlare della sua incredibile ascesa
Giammarco Probo

Arrivato da predestinato al Real Madrid, il 2025 di Dean Huijsen è da ricordare. A soli 19 anni il difensore ex Juventus e Roma in Italia ha compiuto quel passo definitivo e di qualità con la casacca dei Blancos debuttando anche poi con la nazionale spagnola effettuando grandissime prestazioni e conquistandosi il posto da titolare.

Real Madrid, la vita tranquilla di Huijsen: “Sono sereno: non seguo i media, mi alleno e vado a casa”- immagine 2
Dean Huijsen durante partita della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26, MD4, tra Liverpool FC e Real Madrid C.F. ad Anfield, il 4 novembre 2025 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Le parole di Dean Huijsen

—  

Dopo l'esperienza in Inghilterra con la maglia del Bournemouth, il difensore è approdato al Real Madrid nella scorsa sessione estiva del calciomercato. Intervistato da MARCA il classe 2005 ha raccontato la sua crescita in questi anni.

IL MIGLIORAMENTO - "Mi concentro su me stesso e cerco di migliorare di giorno in giorno senza mai fermarmi e mollare.  Non seguo cosa dice la stampa. Vivo la mia vita normale: allenamento, casa, e basta".

L'ATMOSFERA DELLA NAZIONALE - "Quando veniamo qui siamo compagni, in campionato rivali. Fuori c’è un ottimo clima, ci caricano ogni partita e daremo il massimo anche per loro nelle prossime partite".

Lo stesso ragazzo non nasconde le ambizioni e vuole crescere sempre di più, sia nel club ma soprattutto nella Nazionale spagnola. A prescindere dalla crescita dell'ex difensore di Juventus e Roma, che lo sta portando ad essere uno dei profili più promettenti del calcio mondiale, Huijsen cerca di rimanere umile. Il centrale dei Blancos si dice pronto a migliorare sempre di più e prendersi tutto quello che gli spetta: il futuro del Real e quello della Furia roja campione d'Europa in carica.

Leggi anche
Tottenham-Manchester United, insulti dagli spalti per Mount: arrestato un diciannovenne
Paura in Champions League femminile: Andrea Medina perde i sensi in Atletico Madrid-Juventus

© RIPRODUZIONE RISERVATA