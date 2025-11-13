Arrivato da predestinato al Real Madrid, il 2025 di Dean Huijsen è da ricordare. A soli 19 anni il difensore ex Juventus e Roma in Italia ha compiuto quel passo definitivo e di qualità con la casacca dei Blancos debuttando anche poi con la nazionale spagnola effettuando grandissime prestazioni e conquistandosi il posto da titolare.
L'intervista
Real Madrid, la vita tranquilla di Huijsen: “Sono sereno: non seguo i media, mi alleno e vado a casa”
Le parole di Dean Huijsen—
Dopo l'esperienza in Inghilterra con la maglia del Bournemouth, il difensore è approdato al Real Madrid nella scorsa sessione estiva del calciomercato. Intervistato da MARCA il classe 2005 ha raccontato la sua crescita in questi anni.
IL MIGLIORAMENTO - "Mi concentro su me stesso e cerco di migliorare di giorno in giorno senza mai fermarmi e mollare. Non seguo cosa dice la stampa. Vivo la mia vita normale: allenamento, casa, e basta".
L'ATMOSFERA DELLA NAZIONALE - "Quando veniamo qui siamo compagni, in campionato rivali. Fuori c’è un ottimo clima, ci caricano ogni partita e daremo il massimo anche per loro nelle prossime partite".
Lo stesso ragazzo non nasconde le ambizioni e vuole crescere sempre di più, sia nel club ma soprattutto nella Nazionale spagnola. A prescindere dalla crescita dell'ex difensore di Juventus e Roma, che lo sta portando ad essere uno dei profili più promettenti del calcio mondiale, Huijsen cerca di rimanere umile. Il centrale dei Blancos si dice pronto a migliorare sempre di più e prendersi tutto quello che gli spetta: il futuro del Real e quello della Furia roja campione d'Europa in carica.
