Huijsen fa mea culpa dopo il 5-2 nel derby di Madrid: 'Mi scuso con i tifosi'

Il classe 2005, spesso elogiato per le grandi qualità tecniche, è parso in grande difficoltà nel tanto atteso derby di Madrid. La sua prestazione non è passata inosservata agli occhi dei tifosi e lui ci ha tenuto ad esprimere il proprio pensiero

Luca Gilardi 29 settembre - 13:38

Dean Huijsen e il suo Real Madrid sono stati travolti con un netto 5-2 dagli eterni rivali dell'Atletico. Una partita senza storia, soprattutto nella seconda metà di gara, che i Colchoneros hanno meritatamente portato a casa. Tra i protagonisti in negativo del match spicca proprio il difensore ex Juventus, parso in evidente difficoltà nelle marcature. Il classe 2005 è arrivato in estate dal Bournemouth, accompagnato da grandi aspettative, per 62.5 milioni di euro. Un investimento importante per un ragazzo appena ventenne, che certifica la fiducia dell'ambiente madrileno nei suoi confronti. Al tempo stesso, però, il valore del suo cartellino e la tifoseria dei Blancos, aumentano notevolmente le pressioni su di lui.

La prestazione di Huijsen — Huijsen è stato uno dei giocatori più criticati dopo la debacle del Real Madrid. Il nazionale spagnolo è passato nell'arco di novanta minuti dal paradiso all'inferno, a causa di una prestazione costellata da incertezze. Per chi gioca nei Blancos, del resto, è la normalità. Una grande prestazione ti consacra nell'olimpo del calcio, mentre una giornata storta può scatenare un'ondata di critiche.

Il giovane difensore centrale è stato travolto dalla grande intensità dell'Atletico ed è sembrato in evidente difficoltà nel duello con Sorloth, in particolare nell'azione del 2-2. Non solo, rispetto al solito ha commesso anche diversi errori in fase d'impostazione. Una situazione inedita per quello che normalmente è uno dei punti di forza del suo stile di gioco.

Le scuse via social — La sua prova non è passata inosservata agli occhi dei tifosi madridisti, che hanno espresso tutto il proprio disappunto via social e anche tramite vari forum di discussione. Motivo per cui lo stesso Huijsen ha deciso di fare un passo avanti tramite il proprio profilo Instagram ed esprimere il proprio pensiero.

In una story, pubblicata nella mattinata di oggi, lunedì 29 settembre, il centrale ha voluto fare 'mea culpa': "Chiedo scusa ai tifosi per questo weekend. Si va avanti, ci resta tanta strada". Un messaggio che denota la consapevolezza, unita a una grande personalità, di un ragazzo alla prima stagione con la camiseta blanca.