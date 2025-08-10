Hummels sul futuro: “Farò l’opinionista, poi mi piacerebbe lavorare al Borussia”

In un’intervista esclusiva rilasciata alla Bild in vista della sua partita d’addio, Mats Hummels ha ripercorso alcune delle tappe della sua carriera, ma ha anche aperto una finestra su quelle che potrebbero essere le sue prossime avventure.

"A parte il mio lavoro di opinionista televisivo, per il momento non farò altro. Da questo punto di vista, la certezza è che non accetterò nessun altro ruolo per un lungo periodo di tempo", ha commentato il tedesco, che tuttavia è ben consapevole di una possibilità di tornare nel mondo del calcio.