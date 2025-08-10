Mats Hummels scenderà per l’ultima volta in campo quest’oggi, con la maglia del Borussia Dortmund, nel corso dell’amichevole contro la Juventus. Il difensore tedesco saluta così ufficialmente il calcio, dopo aver annunciato il suo addio già nel finale della scorsa stagione, quando indossava la maglia della Roma. Tuttavia, il 36enne sembra avere idee già abbastanza chiare sul suo futuro.
Le parole
Hummels sul futuro: “Farò l’opinionista, poi mi piacerebbe lavorare al Borussia”
Hummels e le parole sul futuro
In un’intervista esclusiva rilasciata alla Bild in vista della sua partita d’addio, Mats Hummels ha ripercorso alcune delle tappe della sua carriera, ma ha anche aperto una finestra su quelle che potrebbero essere le sue prossime avventure.
"A parte il mio lavoro di opinionista televisivo, per il momento non farò altro. Da questo punto di vista, la certezza è che non accetterò nessun altro ruolo per un lungo periodo di tempo", ha commentato il tedesco, che tuttavia è ben consapevole di una possibilità di tornare nel mondo del calcio.
Magari in vesti dirigenziali, proprio al suo Borussia Dortmund: “Credo che sia inutile girarci intorno. È un'opzione che posso ben immaginare ed è molto probabile. Ma non sono ancora sicuro di quale direzione prenderà la mia vita. Questa idea dovrebbe svilupparsi dentro di me nei prossimi mesi. Voglio sentire dentro di me ciò che mi appassiona".
