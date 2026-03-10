Ci sono dei dubbi sul dove si giocherà a causa del crollo di un complesso della stazione che si trova nei presso dello stadio

Nei prossimi giorni, il River Plate scenderà in campo ed affronterà l'Huracán. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione della decima giornata della Liga Profesional de Fútbol, vale a dire la massima divisione del campionato argentino. In questo momento è in corso il Torneo Apertura del campionato. I due club si sfideranno quando in Italia sarà venerdì notte, per la precisione alle ore 01:30. Tuttavia, sono sorti dei dubbi che riguardano la sede del match perché nei pressi dello Stadio Tomás Adolfo Ducó ha avuto luogo un incidente.

Dubbi sul dove si giocherà la partita del campionato argentino tra Huracán e River Plate — Il sito TyC Sports ha riportato che la scorsa settimana, a Buenos Aires, ha avuto luogo il crollo di un complesso della stazione nel Parque Patricios. Ciò è avvenuto nei pressi dello stadio in cui l'Huracán gioca le partite casalinghe e quest'incidente sta creando dei problemi per la squadra biancorossa. Infatti, El Globo ha giocato la partita in casa della scorsa giocata di campionato contro il Belgrano a porte chiuse e, di conseguenza, senza pubblico. In vista del match contro il River Plate, le autorità che si occupano della sicurezza di Buenos Aires hanno confermato, a seguito di un'ispezione da parte di alcuni esperti, che si dovrà giocare nuovamente senza pubblico.

L'Huracán, però, vuole che per il match contro una squadra così importante come i Millonarios ci sia il pubblico che possa sostenere entrambe le squadre, ma soprattutto ha il desiderio di avere con sé i propri tifosi. Visto che non ci sono state ancora comunicazioni ufficiali, El Globo ha iniziato la fase di vendita dei biglietti per gli abbonati. Con questo gesto, la squadra di Buenos Aires ha fatto capire le sue intenzioni: non ha intenzione di disputare un'altra partita senza pubblico o di giocare in uno stadio che non sia il suo. Se dovesse servire, chiederebbe il rinvio del match contro il River Plate.

